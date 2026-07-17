Puerto de Bahía Blanca proyecta movilizar más de 571.000 toneladas esta semana

Según datos de Data Portuaria, el principal nodo logístico del sudoeste bonaerense espera un movimiento superior a las 571 mil toneladas en los próximos siete días, con fuerte incidencia de granos y productos petroquímicos.

El Puerto de Bahía Blanca se prepara para una semana de alta actividad operativa. Según el informe de Data Portuaria, se proyecta movilizar más de 571.000 toneladas entre exportaciones, importaciones y cabotaje en los próximos siete días.

La cifra representa un volumen significativo para la economía regional, especialmente en un contexto donde el polo agroexportador y el complejo petroquímico del sur bonaerense siguen siendo motores clave de generación de empleo y divisas.

Fuentes del Consorcio de Gestión del Puerto confirmaron que el grueso de la carga corresponde a granos y subproductos agrícolas, aunque también se registra un importante movimiento de productos químicos, fertilizantes y contenedores. El dato aún no fue oficializado por el organismo portuario, por lo que habrá que esperar las cifras definitivas al cierre de la semana.

Este tipo de operativas semanales impactan directamente en la actividad de empresas locales, transportistas, estibadores y servicios complementarios que giran alrededor del puerto. En los últimos meses, el Puerto de Bahía Blanca ha mostrado una recuperación sostenida en sus volúmenes, luego de un 2024 marcado por la sequía que afectó las exportaciones agrícolas.

Desde el ámbito gremial y empresarial se viene insistiendo en la necesidad de avanzar con las obras de dragado de mantenimiento y el desarrollo del Polo Petroquímico para consolidar el crecimiento a largo plazo. La profundización del canal de acceso sigue siendo una de las demandas centrales para permitir el ingreso de buques de mayor calado.

La Sexta Sección consultó a operadores portuarios que coincidieron en que, de confirmarse la proyección, la semana se ubicaría por encima del promedio móvil de los últimos tres meses. Eso, sin embargo, todavía no está confirmado por la autoridad portuaria.

El movimiento portuario no solo es un indicador económico, sino que también refleja el pulso productivo de los partidos del sudoeste bonaerense, desde el hinterland triguero hasta las industrias del gas y la petroquímica.

La causa sigue su curso y se espera que en los próximos días se actualicen los datos con mayor precisión, una vez que los buques completen sus cargas y descargas en los distintos muelles.