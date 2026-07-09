Guía completa para visitar Sierra de la Ventana y la Comarca Serrana del sudoeste bonaerense

Todo lo que necesitás saber para disfrutar de cerros, senderos, ríos y pueblos de la región: cómo llegar desde Bahía Blanca o Buenos Aires, mejor época para ir, qué hacer en Villa Ventana y Saldungaray, y recomendaciones de alojamiento que los vecinos recomiendan.

La primera vez que llegás a Sierra de la Ventana, el paisaje te pega de frente. No es la postal de montañas imponentes que uno asocia con el sur, pero esos cerros redondeados por el viento pampeano tienen una presencia que se siente en el pecho. Acá la comunidad vive entre el turismo y la vida de pueblo chico, y eso se nota en cada recomendación que te dan cuando preguntás en la calle.

La Comarca Serrana del sudoeste bonaerense abarca un puñado de localidades que comparten el mismo pulso: Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Saldungaray, Tornquist y los accesos a las sierras que rodean el Parque Provincial Tornquist. No es un destino masivo como otros de la provincia, y justamente eso lo hace especial: podés caminar horas sin cruzarte con multitudes.

Cómo llegar a la región

Desde Bahía Blanca, el trayecto es directo y habitual para los que vivimos en el sudoeste. Tomás la ruta 51 hacia el norte, unos 120 kilómetros que se hacen en menos de dos horas. El camino es tranquilo, con poco tráfico, y pasa por campos que cambian de color según la estación. Hay colectivos diarios de la empresa Río Turbio o Plusmar que salen de la terminal de Bahía Blanca y te dejan en el centro de Sierra de la Ventana.

Desde Buenos Aires la cosa cambia. Son casi 500 kilómetros. La opción más cómoda es tomar la ruta 3 hasta Coronel Pringles y de ahí empalmar con la 51. Otra alternativa es ir por la 226 hasta Bahía Blanca y luego seguir por la 51, pero suma kilómetros. Hay servicios de larga distancia que salen de Retiro y paran en Sierra de la Ventana, aunque el viaje lleva entre 7 y 8 horas. Muchos prefieren alquilar un auto en Bahía Blanca porque, una vez en la comarca, moverse sin vehículo propio limita bastante las opciones.

Cuándo es mejor ir

La comunidad lo cuenta mejor que nadie: el otoño y la primavera son las estaciones ideales. Entre marzo y mayo, y de septiembre a noviembre, las temperaturas son suaves, los senderos están secos y el paisaje cambia de colores. El verano es lindo pero caluroso; muchos locales se refugian en los balnearios de río a media tarde. El invierno, en cambio, trae días fríos y vientos fuertes, aunque tiene su encanto para quienes buscan tranquilidad absoluta y no les molesta abrigarse.

Evitá los fines de semana largos si querés disfrutar la sierra sin tanta gente. La temporada alta de verano y los feriados de invierno llenan las casas de turismo y los precios suben. Los que vivimos cerca sabemos que los días de semana entre abril y junio son oro puro: senderos vacíos y precios más razonables.

Qué hacer en Sierra de la Ventana y alrededores

El cerro de la Ventana es el clásico que no podés saltearte. La subida al hueco natural que le da nombre al lugar lleva entre 3 y 4 horas ida y vuelta según tu ritmo. El camino está bien marcado, pero lleva agua, protector solar y algo de abrigo porque arriba siempre hace más fresco. La vista desde arriba vale cada gota de sudor: se ve toda la comarca extendida como un mapa vivo.

Para los que prefieren caminatas más suaves, el Parque Provincial Ernesto Tornquist ofrece varias opciones. La Cascada de la Tapia es una caminata corta y hermosa, ideal para ir con chicos. También está el sendero a la base del cerro Tres Picos, más exigente pero con vistas que se quedan grabadas. Los guías locales recomiendan siempre ir acompañados en los trayectos más largos; conocen cada piedra y cada historia del lugar.

Villa Ventana, a pocos kilómetros de Sierra, es el lugar para quienes buscan una experiencia más relajada. Acá hay paseos a caballo, visitas a bodegas pequeñas y el encanto de un pueblo diminuto con calles de tierra. La plaza central, con su iglesia de madera, es el punto de encuentro de los vecinos que todavía se saludan por el nombre.

Saldungaray, otro de los pueblos de la comarca, guarda la impronta de los inmigrantes franceses y vascos que llegaron a principios del siglo XX. La vieja estación de tren, hoy convertida en centro cultural, y las fachadas de ladrillo visto cuentan una historia de esfuerzo que la comunidad mantiene viva. Desde ahí salen varios senderos hacia los cerros cercanos y se accede fácilmente al río Sauce Grande.

Los balnearios de río son el plan perfecto para el verano. El Sauce Grande y el arroyo Napostá ofrecen lugares para refrescarse con aguas cristalinas y playas de piedras. Los vecinos de la zona arman mesas bajo los árboles y pasan la tarde; es una forma muy de acá de disfrutar la sierra.

Dónde alojarse

La oferta es variada y, a diferencia de destinos más masivos, predomina lo familiar. En Sierra de la Ventana hay cabañas de todos los estilos, desde las más rústicas hasta las que tienen pileta climatizada. Los complejos que están sobre la ruta 76 suelen tener buena vista a los cerros. En Villa Ventana predominan las casas de campo y las posadas con pocos cuartos; la mayoría son atendidas directamente por sus dueños, que terminan siendo parte de tu experiencia.

En Saldungaray la oferta es más limitada pero más auténtica. Hay algunas casas antiguas recicladas que funcionan como hospedajes boutique y campings muy bien mantenidos cerca del río. Muchos turistas que vienen por varios días combinan: unos días en Sierra para hacer las actividades más fuertes y otros en Villa Ventana o Saldungaray para descansar.

Para quienes viajan con presupuesto ajustado, los campings municipales y privados ofrecen buenas instalaciones. El camping del Parque Tornquist es una excelente opción si querés estar dentro de la reserva natural.

Consejos prácticos de quien conoce la zona

Llevá siempre calzado cómodo para trekking, aunque no pienses hacer grandes caminatas. El terreno serrano es traicionero con zapatillas de ciudad. Repelente de mosquitos no sobra nunca, especialmente cerca de los ríos. Y aunque parezca obvio, respetá las normas de los parques: no dejes basura, no hagas fuego fuera de las zonas permitidas y seguí las indicaciones de los guardaparques.

La gastronomía local merece su párrafo aparte. Buscá los restaurantes que ofrecen cordero al asador o las pastas caseras con salsa de hongos de pino. Hay varias cantinas familiares donde la dueña sale a charlar con los comensales; esas son las que valen la pena. En temporada de otoño no te pierdas las tortas fritas con mate en alguna de las casas de té de Villa Ventana.

La comunidad serrana es hospitalaria pero también celosa de su entorno. Por eso valora tanto que los visitantes se comporten con respeto. Si tenés oportunidad, conversá con los vecinos: ellos conocen las mejores picadas, los senderos menos transitados y las historias que no están en ninguna guía.

Visitar la Comarca Serrana no es solo ir a sacar fotos a los cerros. Es entender un modo de vida que combina el esfuerzo rural con la vocación turística, donde todavía importa más la calidad de la bienvenida que la cantidad de camas disponibles. Por eso vuelve quien viene una vez: porque se lleva algo más que imágenes, se lleva la sensación de haber estado en un lugar que todavía se siente propio.

La próxima vez que estés pensando en escaparte un fin de semana, pensá en esta sierra chiquita y poderosa. Acá, a diferencia de otros destinos, la naturaleza y la gente todavía van de la mano. Y eso, en estos tiempos, no tiene precio.