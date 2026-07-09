Qué es la Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires

Explicación institucional completa sobre la Sexta Sección Electoral bonaerense, su composición, su rol en la Legislatura provincial y la identidad política del sudoeste bonaerense.

La Sexta Sección Electoral constituye una de las ocho divisiones territoriales que la provincia de Buenos Aires utiliza para la elección de sus legisladores provinciales. Esta división responde a criterios histórico-geográficos que permiten una representación equilibrada de las distintas realidades que conviven en el territorio más extenso y poblado del país.

¿Qué es una sección electoral?

Una sección electoral es una circunscripción de carácter permanente que agrupa a varios partidos municipales con el objetivo de elegir representantes para la Legislatura bonaerense. No se trata de una división administrativa ni judicial, sino específicamente electoral. Su función principal es canalizar la voluntad popular de una zona determinada hacia la integración de la Cámara de Diputados y el Senado provincial.

En la práctica, cada sección funciona como un distrito plurinominal donde los partidos políticos compiten por un número fijo de bancas. El sistema de reparto utilizado es el método D'Hondt, un mecanismo proporcional que asigna las bancas según el cociente entre votos y bancas en disputa, favoreciendo una distribución razonablemente proporcional de la representación.

Composición de la Sexta Sección

La Sexta Sección Electoral tiene su cabecera en la ciudad de Bahía Blanca y está integrada por exactamente veintidós partidos municipales. Estos son: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

Esta composición abarca un vasto territorio que se extiende desde las costas atlánticas hasta el límite con la provincia de La Pampa, incluyendo tanto zonas costeras como áreas de llanura agrícola y serranías. La diversidad geográfica y productiva de estos distritos le otorga a la sección una identidad propia dentro del mosaico bonaerense.

Representación legislativa

La Sexta Sección elige 11 diputados provinciales y 6 senadores provinciales. Estos legisladores representan los intereses del sudoeste bonaerense en las deliberaciones de la Legislatura provincial, donde se debaten y aprueban las normas que regulan la vida de todos los habitantes de Buenos Aires.

La renovación de la Legislatura bonaerense se produce por mitades cada dos años, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto significa que, en cada elección legislativa provincial, aproximadamente la mitad de los cargos que corresponden a la Sexta Sección se ponen en juego. Dicha periodicidad busca equilibrar la continuidad institucional con la renovación de la representación.

El peso del sudoeste bonaerense

Con alrededor de 650.000 electores (el padrón de 2021 registraba 651.971), la Sexta Sección es una de las menos pobladas de la provincia. Sin embargo, su peso institucional no se mide solamente por la cantidad de votantes. Su importancia radica en la diversidad productiva del territorio que abarca: desde la actividad portuaria y petroquímica de Bahía Blanca hasta la producción agropecuaria extensiva de los partidos del interior, pasando por el turismo costero de Monte Hermoso y las economías locales de los pueblos del sudoeste.

Esta diversidad genera una agenda legislativa particular. Los representantes de la Sexta Sección suelen llevar al recinto temas relacionados con el desarrollo portuario, la competitividad del sector agropecuario, la conectividad vial y ferroviaria del interior, la preservación de recursos naturales y el fortalecimiento de las economías regionales. Se trata, en definitiva, de una voz que expresa las necesidades de una porción significativa del territorio bonaerense que, por sus características, difiere en varios aspectos de las secciones del norte y del conurbano.

Identidad política institucional

Más allá de las coyunturas electorales, la Sexta Sección Electoral posee una lógica política propia. Sus dinámicas no siempre replican las tendencias que se observan en otras regiones de la provincia. La distancia geográfica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con La Plata ha contribuido históricamente a forjar una cultura política donde los temas locales y regionales ocupan un lugar central en el debate público.

Los partidos que la integran mantienen una fuerte identidad municipal. En muchos casos, las discusiones sobre obras de infraestructura, servicios públicos o desarrollo productivo se resuelven primero en el ámbito local antes de escalar a la agenda provincial. Esta característica refuerza el rol de los intendentes y concejales como actores relevantes en la construcción de consensos.

Desde una perspectiva institucional, conviene precisar que la Sexta Sección no vota en bloque. Sus electores expresan preferencias diversas según cada elección, cada contexto económico y cada oferta política. La memoria institucional indica que han coexistido en su territorio representaciones de los principales partidos y fuerzas provinciales, con énfasis variables según la coyuntura.

La importancia de la mirada desde el sudoeste

Entender el funcionamiento de la Sexta Sección Electoral resulta fundamental para cualquier análisis serio de la política bonaerense. Demasiado a menudo, las grandes definiciones provinciales se analizan exclusivamente desde la perspectiva metropolitana. Sin embargo, la Sexta Sección recuerda que la provincia de Buenos Aires es mucho más que su conurbano: es también campo, puerto, serranía, costa y pueblos del interior.

La representación proporcional que surge de su padrón y de su sistema electoral garantiza que esa diversidad tenga voz propia en La Plata. Sus legisladores, elegidos por el método D'Hondt, deben articular entre las demandas de municipios pequeños y medianos, de economías primarias y de polos industriales, de localidades turísticas y de centros de servicios regionales.

En definitiva, la Sexta Sección Electoral no es solo una división administrativa para votar. Es la expresión institucional de una región con identidad propia, con desafíos específicos y con una contribución concreta al federalismo interno de la provincia de Buenos Aires. Conocer sus características, su composición y su funcionamiento permite entender mejor cómo se construye el poder legislativo provincial y cómo se articulan los intereses de una porción importante del territorio bonaerense.