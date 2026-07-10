Feriado con movimiento en inferiores de la LRF: recuperaciones y adelantos en Tornquist

A pesar del feriado, varias categorías de las ligas regionales del sudoeste bonaerense jugaron partidos de recuperación y adelantaron fechas. El balance deja varios equipos en carrera y algunos con la mirada puesta en la clasificación.

El feriado del 17 de junio dejó una agenda más liviana de lo habitual en las divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol del sudoeste bonaerense, pero no fue sinónimo de inactividad total. En Tornquist y alrededores se disputaron varios encuentros de recuperación y se adelantaron fechas para no perder ritmo de competencia.

Según el parte oficial difundido por la LRF, al menos cuatro categorías jugaron partidos postergados por lluvia o por cuestiones de calendario. En la mayoría de los casos se trató de duelos correspondientes a la fecha 7 u 8 que, por diferentes motivos, habían quedado pendientes.

En la zona de Tornquist, el club local vio acción en la categoría 2009 y 2010. El equipo de casa logró una importante recuperación ante un rival del interior, sumando tres puntos que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos de su zona. "Los pibes respondieron bien después de la fecha libre", comentó un dirigente del club que prefirió no dar su nombre.

En paralelo, se adelantaron compromisos de la 2011 y 2012 que tenían fecha para la próxima semana. La decisión de la mesa directiva fue aprovechar el feriado para no recargar el calendario de julio, mes en el que ya se sabe que habrá parate por las vacaciones de invierno.

Desde la liga indicaron que el balance fue positivo: se jugaron 18 de los 22 partidos programados para el feriado, con buena concurrencia de familias en las canchas del partido de Tornquist y en las localidades vecinas. Solo cuatro encuentros se postergaron nuevamente por falta de árbitros, un problema recurrente que la LRF promete resolver antes de fin de mes.

En el plano deportivo, varios equipos del interior aprovecharon la jornada para acortar distancias con los punteros. Un caso a destacar es el de un equipo de la zona norte que, con dos triunfos en 48 horas, pasó de la mitad de la tabla a pelear los primeros cuatro puestos que dan clasificación a la fase final.

Los números no mienten: en lo que va del torneo de inferiores, la tasa de partidos suspendidos por clima ya supera el 18 %. Por eso la decisión de jugar en feriados se viene convirtiendo en una herramienta habitual para no extender demasiado el calendario.

Desde la comisión de menores de la LRF anticiparon que la próxima fecha se jugará completa el fin de semana del 29 y 30 de junio, sin excepciones. Los clubes ya fueron notificados y deberán presentar las planillas con los jugadores habilitados antes del jueves.

Para los hinchas y dirigentes del sudoeste bonaerense, estos movimientos en inferiores no son un detalle. Representan la base del fútbol regional y, en muchos casos, el único espacio de competencia real para los chicos de pueblos que no llegan a las divisiones formativas de los clubes grandes.

El feriado, entonces, dejó más que un puñado de resultados: dejó actividad, dejó recuperaciones y dejó, sobre todo, la sensación de que la liga busca adaptarse a las necesidades del interior sin perder de vista el objetivo central: terminar el torneo antes de fin de año.