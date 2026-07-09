Cómo se produce el trigo en el sudoeste bonaerense: del rastrojo a la cosecha

Guía completa del ciclo triguero en la región triguero-ganadera del sudoeste bonaerense. Clima, humedad de suelo, rotación con hacienda, rol de cooperativas y Sociedad Rural.

El sudoeste bonaerense no es solo una postal de silobolsas: es una de las zonas más consistentes del país para producir trigo de calidad. Acá el trigo no se siembra porque sí; se siembra después de mirar el suelo, el pronóstico de tres meses y el estado de la hacienda. Eso lo dice el suelo, no el pronóstico.

El lugar del trigo en la rotación

En los partidos de Coronel Suárez, Tornquist, Bahía Blanca, Villarino y Guaminí, el trigo convive con la ganadería y con la soja de segunda. La rotación más común es trigo-soja de segunda o trigo pastoreo con avena o raigrás. El productor chico suele guardar el trigo para vender en la cooperativa y usar el rastrojo para invernar la hacienda. El pool de siembra, en cambio, busca el trigo como cobertura y como renta de invierno.

La rotación con pasturas o verdeos permite que el suelo recupere estructura. Después de dos o tres años de gramíneas y leguminosas, el trigo responde mejor. Eso se ve en los análisis de materia orgánica: los lotes que rotan bien mantienen entre 3,5 y 4,5 % de materia orgánica en los primeros 20 centímetros.

Preparación del suelo y siembra

La siembra se hace entre el 10 de mayo y el 10 de junio, aunque con el cambio en las fechas de madurez de las variedades muchos se animan hasta el 20 de junio. La humedad de suelo al momento de la siembra es clave. Acá se mide en milímetros: se busca al menos 40 milímetros útiles en los primeros 60 centímetros.

La siembra directa sobre rastrojo de soja o maíz es la norma. La densidad varía entre 280 y 350 plantas por metro cuadrado según el antecedente y el potencial del lote. Las variedades más usadas en la zona son Buck Arriero, ACA 360, SY Inglesa y las nuevas de Bioceres con mejor comportamiento a roya y fusarium.

La fertilización nitrogenada se define con análisis de suelo y de tejido. El fósforo se coloca en la línea de siembra, entre 80 y 120 kilos de MAP según el nivel de P Bray. El nitrógeno se suele partir: 40 a 60 unidades en siembra y el resto en macollaje o principio de encañazón, siempre que la humedad acompañe.

El invierno y el peso del clima

El clima manda. Una helada fuerte en julio puede quemar el macollaje y bajar el número de espigas. Pero la seca de agosto-setiembre es lo que más duele. Cuando la humedad de suelo baja de 20 milímetros en el perfil, el trigo empieza a sacrificar granos por espiga.

Las lluvias de fin de invierno y principio de primavera definen gran parte del rinde. En años normales, con 180 a 220 milímetros bien distribuidos entre julio y octubre, se pueden esperar entre 35 y 45 quintos por hectárea en los lotes bien manejados. En los años excepcionales como el 2022, algunos lotes de Coronel Suárez y Tornquist superaron los 60 quintos.

Enfermedades y manejo

La roya anaranjada y la roya de la hoja siguen siendo las principales amenazas. El control se hace con funguicidas triazoles y estrobilurinas en T1 (principio de encañazón) y T2 (emergencia de la hoja bandera). La mancha amarilla aparece cuando hay humedad alta en floración; por eso la fecha de siembra y la elección de variedad son la mejor defensa.

El control de malezas se concentra en el barbecho de verano y en la preemergencia. El yuyo colorado y la zizania son los más complicados. Cada vez más productores usan mezclas en preemergencia con flumioxazina o sulfentrazone para tener el lote limpio hasta el macollaje.

Cosecha y comercialización

La cosecha arranca a fines de noviembre en los lotes más tempranos de Villarino y Bahía Blanca y se extiende hasta fin de diciembre en el centro del partido de Coronel Suárez. Se cosecha con humedad entre 13,5 y 14,5 %. El trigo de la zona suele tener un buen peso hectolítrico (entre 78 y 82 kg/hl) y proteína que oscila entre 10,5 y 12,5 % según el año y el manejo.

La cooperativa sigue siendo el principal destino. En Coronel Suárez, la Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. recibe, clasifica y comercializa gran parte del trigo de la zona. También hay productores que venden directo a la exportación o a molinos de la región a través de corredoras.

La Sociedad Rural de Coronel Suárez y las de los distritos vecinos cumplen un rol clave: no solo organizan jornadas de actualización técnica sino que relevan los rindes reales de cada campaña y los comparten con los técnicos del INTA. Esa información de terreno es la que después se usa para ajustar las recomendaciones.

La ganadería como socio

El trigo no se entiende sin la hacienda en esta región. El rastrojo de trigo es el principal recurso forrajero del invierno. Una hectárea de rastrojo de 40 quintos puede mantener entre 1,2 y 1,8 cabezas por hectárea durante 90 a 120 días, según la suplementación. Muchos productores siembran avena o centeno en el mismo lote después de levantar el trigo para estirar la oferta forrajera.

Esta integración permite amortizar costos y mejorar el suelo. El pisoteo controlado ayuda a incorporar el rastrojo y el estiércol devuelve nutrientes. Los técnicos del INTA de Barrow y de Coronel Suárez insisten en que los sistemas mixtos son los más resilientes frente a la variabilidad climática.

El futuro cercano

La campaña 2025/26 ya se está planificando. Los productores miran los perfiles de humedad recargados después de un invierno con buenas lluvias y piensan en aumentar la superficie. Pero nadie se olvida que la seca de 2022-2023 dejó lotes enteros sin cosechar. Por eso la estrategia sigue siendo conservadora: siembra con humedad asegurada, variedades de ciclo intermedio y bajo consumo de insumos hasta que el clima confirme.

En definitiva, producir trigo en el sudoeste bonaerense es un ejercicio de paciencia y de lectura constante del suelo y del cielo. No hay fórmula mágica ni pronóstico que reemplace la experiencia de quien camina el lote después de cada lluvia. Acá la cosecha se mide en milímetros caídos en el momento justo y en kilos de rastrojo que quedan para la hacienda. Eso es lo que sostiene la economía de decenas de pueblos del sudoeste bonaerense, campaña tras campaña.