En diversas entrevistas radiales, el actual senador de Juntos por el Cambio, y presidente de la Coalición Cívica de la Provincia, Andrés De Leo, se refirió al proceso electoral dentro de la coalición opositora. “Todo indica que vamos a una confrontación interna en Juntos, entre Facundo Manes y Diego Santilli” comentó, pero luego agregó “De todas maneras trabajaremos para llegar a un acuerdo de acá hasta el último día, porque creemos que la unidad es la situación ideal”.

“Después del retiro de la figura de María Eugenia Vidal de la Provincia –agregó-, se había generado una especie de vació de liderazgo. Y esto provocó estos movimientos de reacomodamiento, que lógicamente producen tensión”.

También adelantó el apoyo de la Coalición Cívica a Diego Santilli. “Para nosotros –dijo-, es una continuidad del trabajo que venimos realizando desde hace más de cinco años, primero junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y luego a Horacio Rodríguez Larreta. Y esto es independiente de la excelente relación que tenemos con el radicalismo bonaerense, con muchos legisladores radicales, y donde personalmente valoro enormemente la figura de su presidente, Maxi Abad”.

Con respecto al futuro tanto del País como de la Provincia de Buenos Aires, De Leo expresó que “el próximo paso que tiene que dar la Argentina es hacia un gobierno que pueda tener la capacidad de gobernar con los principios que nosotros venimos sosteniendo, pero que al mismo tiempo pueda generar riqueza, y una mejor distribución de la misma. No alcanza solamente con protestar, con poner frenos, ni con ganar elecciones, sino con ir preparando una base política y social que permita torcer el rumbo que hoy tiene el país”.

Y parafraseando al ex presidente señaló: “ya lo decía Raúl Alfonsín, casi como una prédica utópica, y que no debería serlo: ‘con la democracia se come, se cura y se educa’. Y nosotros tenemos que generar una alternativa, donde en la Argentina se coma, se cure, y se eduque”.

Por otra parte, ante las declaraciones públicas del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, recordando la derrota electoral de Juntos por el Cambio en 2019, el senador bahiense manifestó que “Sergio Berni, más allá que tenga todo el derecho de opinar lo que quiera, tiene que dedicarse a generar políticas de seguridad para la Provincia, y no utilizar su cargo para marketing político, que es lo que ha hecho en este año y medio, y además no ha tenido reparos en colocar a los bonaerense como víctimas y rehenes de una pelea política que tiene el kirchnerismo, entre el gobierno de la Provincia y el de la Nación en materia de seguridad”.

“Es un escándalo que el ministro de seguridad hace un año y medio esté disputando poder con la ministra nacional. Y más vergonzoso aún es que tanto el Presidente como el Gobernador no hayan ordenado la situación. Está claro que la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández influye, y mucho. Desde el momento en que la candidata a vicepresidente elige al candidato a presidente, en una situación inédita, marca donde está la fuente del poder de este gobierno”, finalizó diciendo De Leo.