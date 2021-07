En los últimos meses los ciudadanos nos hemos tenido que acostumbrar a pasar largas horas en nuestro hogar, compartiendo todo el día con nuestros familiares y sin apenas poder salir a la calle. Esto nos ha hecho cambiar las rutinas diarias y encontrar otras maneras de entretenernos y, sobre todo, de socializar con nuestros amigos y próximos con los que teníamos relación habitual.

La gran mayoría de personas, independientemente de la edad, nos hemos abonado a las pantallas de todo tipo: computadoras, smartphones o televisión. Todo se ha centrado en ellas: el teletrabajo, los encuentros virtuales, la educación y hasta el entretenimiento. Parece que nunca antes se le había sacado tanto partido al internet en las casas. Casi todos los miembros de la familia han terminado dominándolo, incluso aquellos que tenían dificultades.

Una de las herramientas más usadas por familias enteras ha sido Zoom o Skype. Ambas muy parecidas, han servido a núcleos familiares estar conectados y compartir un momento juntos, aunque en la distancia. Ha sido más que habitual hacer una videollamada con aquel compañero o amigo con el que nos cruzamos a menudo por la calle, el trabajo o el bar. Con un punto más de diversión, han aparecido aplicaciones móviles destinadas a los encuentros virtuales, pero sumándole juegos para provocar sonrisas. Ese es el caso de Houseparty o Bunch Multiplayer.

Aunque los locales estén cerrados, eso no impide que se pueda pasar un buen rato relajando la mente sin salir de casa. Una de las actividades que aumentan en popularidad es practicar aquellas propias del casino que hoy en día podemos encontrar de manera totalmente segura en la red como la ruleta online o el póker, un sector que va claramente al alza en el mundo digital. A parte de hacerte pasar un buen momento y permitir la interacción con otros usuarios, asegura ese punto emocionante tan necesario y siempre cumpliendo unos estrictos parámetros de seguridad, asegurándose así la protección de hackers y otras amenazas exteriores.

También con una finalidad de entretenimiento, uno de los reyes de estos últimos dos años es el juego Among Us. ¿Quién no ha jugado a descubrir quien es el impostor entre varios seres curiosos? Hasta más de 100 millones de personas en todo el mundo ya se han descargado esta aplicación disponible tanto para ordenador como para teléfono móvil. Una nueva demostración que no son necesarios ni los mejores efectos especiales ni los mejores gráficos para pasar un buen momento.

No guarda relación directa, pero este juego se ha hecho tan popular gracias a Twitch, una plataforma donde streamers no han parado de crear contenidos por sus fans en todo el mundo con la posibilidad de que estos puedan interactuar a través de comentarios. Por ejemplo, han sido una constante ver varias celebridades compartiendo una misma pantalla como Coscu, Frankkaster, Duendepablo, Ibai Llanos, el Kun Agüero, Paulo Dybala o Thibaut Courtois.

Y no podían faltar las tan populares redes sociales, la principal vía de conexión de la gente joven. La más importante del momento es Tik Tok, donde usuarios de alrededor del mundo comparten sus retos y sus bailes. Ha entrado con fuerza entre el público más joven por su interactividad y las varias actividades que propone llegando a dejar en un segundo plano a Instagram, la popular red de fotografías y stories.

Más veteranas, pero manteniendo el pulso a las nuevas generaciones no podemos olvidaros de Facebook y de Twitter. La primera sigue siendo muy usada para gente de mayor edad, que mantiene contactos con amigos y familiares. La segunda tiene una manera de hacer bastante distinta. Está más enfocada a la información y al debate, sobre todo a este último. Ideal sí quieres estar al día de las actualidades en un solo clic.

Todos esperamos ansiosos salir de casa con el afán de socializar con los nuestros. La realidad es que, mientras esperamos, podemos seguir manteniendo el contacto con nuestros seres queridos de manera muy diferente: practicando desde aquellas actividades más entretenidas a encuentros en vídeo más propios del ámbito laboral. Hay para todos los gustos.