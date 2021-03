Federico y Daiana son novios, oriundos de Tres Arroyos, abogados, y creadores de un emprendimiento único en nuestro país: ‘Europa Low Cost‘.

Después de ‘malgastar’ dinero en los primeros viajes a Europa, Federico Sabatini comenzó su investigación, recopiló mucha y valiosa información, y se trazó el objetivo de volver a viajar, y disfrutar del viaje, pero invirtiendo la menor cantidad de dinero posible. Es así como observó que se podía viajar 14 días por Europa, con estadías y traslados incluidos, gastando no más de U$S 1.000.-.

Daiana Gastelú, su novia, lo corroboró en uno de sus viajes juntos. Y a partir de esto, empezaron a aconsejar a amigos, luego a amigos de amigos, y al trascender su círculo cercano, entendieron que tenían una poderosa herramienta entre manos: información.

Así nació Europa Low Cost, un perfil de Instagram en donde postean periódicamente consejos y tips de más de 60 ciudades europeas, para poder planificar un viaje ‘Low Cost’ al viejo continente.

“Me di cuenta que ahorrando un año, o diez años, depende de la situación de cada uno, todo el mundo puede viajar. Lo que hice fue ayudar a mis amigos, y a convencerlos que podían viajar. A uno le hacen creer que para viajar a Europa hay que gastar entre 5 y 10.000 dólares, y no es así. Empecé a difundir esto por el boca a boca, me empezaron a llamar amigos de amigos, y en un momento me empezaron a volver loco”, Cuenta Federico a Radio Comunidad Claromecó en una entrevista reciente.

El inicio del camino

Federico relata “hace 7 años comencé mi periplo con mi hermano por Europa. Y la realidad es que gastamos fortunas, y sin sentido. Si bien la pasamos bien, gastamos mucho en traslados. Teníamos miedo de entrar en restaurantes, porque no sabíamos lo que íbamos a pagar. Y volví recargado, porque tenía el objetivo de gastar mucho menos y disfrutar más. Empecé a entrar en foros, y descubrí que había sido un iluso. Empecé a averiguar, compré por un programa de millas, y a los seis meses me encontré otra vez viajando a Europa, por 250 dólares. Es mucha plata, pero para viajar a Europa no.”

Una vez obtenida la experiencia real de viajar a un menor costo, decidieron compartirla, gratuitamente. En su Instagram se encuentra toda la información disponible, y de manera gratuita y no sponsoreada. Prefieren contar la propia experiencia real, y no hacer publicidad, la que puede terminar quitando imparcialidad a la información.

«Hoy tenemos información de 60 ciudades, todos los días subimos dos tips. Soy de la teoría que el viaje uno lo arranca no cuando se sube al avión, sino meses antes. Pensando en cómo conectar, y cómo hacer. Con poca plata vas a disfrutar lo mismo que con mucha»

El crecimiento al siguiente nivel

Recientemente, dada la notoriedad que tomaron en las redes (tienen más de 100.000 seguidores), brindaron una nota al diario digital La Nación, donde contaron que pasaron de recibir 50 preguntas diarias, a 3000. Entonces entendieron la oportunidad de monetizar su servicio, resumiendo toda la información en un Manual de Viaje.PUBLICIDAD

Destacan que la información sigue estando disponible de manera gratuita, pero para quienes no quieren tomarse el trabajo de recorrer el perfil de Instagram, tienen la opción de adquirir el manual a un costo sumamente razonable.

Daiana es quien se encargó de estudiar comercialmente el lanzamiento del manual, y en poco tiempo ya vendieron más de 3000 ejemplares.

El vértigo del crecimiento los alentó a apoyarse en dos amigos, Ramiro Carzoglio (finanzas/contable) y Leo Della Penna (diseño), para robustecer el equipo de trabajo.

Nuevos desafíos

El éxito en la primera etapa del proyecto los alentó a desarrollar una App donde se encuentra disponible la información, y agregaron un ‘Manual para trabajar en España’, donde compilan valiosa información para quienes tienen el deseo de probar suerte en el viejo continente.

Fuente: Revista FODA