El próximo fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Preparación 2021 de la Asociación Bahiense de Hockey (ABH), en lo que será el regreso de la competencia oficial luego de un 2020 sin actividad debido a la pandemia del Covid-19.

La primera fecha del certamen se desarrollará íntegramente en la cancha de la ABH, ubicada en el Complejo Las Tres Villas de Bahía Blanca, con ocho partidos de Primera división, siete de Damas y uno de Caballeros.

El resto de las categorías que animarán el torneo, Sub 14, Sub 16 y Sub 19, comenzarán a jugar el sábado 7 de marzo. El campeonato se desarrollará hasta el sábado 27 del próximo mes, será amistoso y no consagrará a ningún campeón

En cuanto a la modalidad de disputa, será en dos zonas que estarán conformadas de la siguiente manera:

Zona A: Sportiva A, Universitario A, Monte Hermoso, Pacífico, El Nacional A, Tiro Federal, El Nacional y Villa Mitre;

Zona B: Universitario B, El Nacional B, Palihue, Sporting (Punta Alta), Independiente (Coronel Dorrego), Sportiva B y Puerto Belgrano (Punta Alta).

La jornada inaugural tendrá lugar sábado y domingo y la totalidad de los cotejos, que a continuación se detallan, serán transmitidos en vivo por el canal de You Tube de la ABH

Sábado 27 – Zona A

10 hs: Tiro Federal vs Argentino

12 hs: El Nacional vs Villa Mitre

14 hs: Sportiva A vs Pacífico

16 hs: Universitario A vs Monte Hermoso

Domingo 28 – Zona B

10 hs: Universitario B vs Sportiva B

12 hs: El Nacional B vs Puerto Belgrano

14 hs: Palihue vs Sporting

Libre: Independiente

16 hs: El Nacional vs Villa Mitre (Caballeros).

Cabe recordar que por la situación epidemiológica actual y las disposiciones de las autoridades, estará prohibido el ingreso de público a las canchas; solo podrán hacerlo jugadoras/as, entrenadores y personal autorizado.

Fuente: Noticias Monte Hermoso. Foto: Archivo LN