Reproducimos un comentario del periodista Marcelo Duclos en el sitio Panam Post sobre el vacunatorio instalado en el Ministerio de Salud y al cual accedieron diversas personalidades vinculadas a la política, medios de difusión y artistas, sindicalistas, etc.

“Vacunas VIP” y salida de Ginés: ¿Puede ser tan estúpido Verbitzky?

Por Marcelo Duclos, de www. panampost.com/

El periodista kirchnerista contó impunemente en radio cómo accedió a la vacuna rusa gracias a su amistad con el ahora ex ministro de Salud.

La noticia formal es que Horacio Verbitzky, en una entrevista radial, contó que se vacunó con la Sputnik V, y que consiguió la dosis luego de comunicarse personalmente con el que hasta hace horas era ministro de Salud, Ginés González García. La impunidad total del anuncio generó la única consecuencia lógica: la salida del titular de la cartera. Fuentes de Casa Rosada manifestaron que Alberto Fernández llamó a González García para pedirle explicaciones, pero que las mismas no lo convencieron. Es por eso que, minutos más tarde, le pidió a su jefe de Gabinete que le exija la renuncia al muy cuestionado ministro.

Hasta acá tenemos una pregunta de respuesta casi obvia y una certeza: ¿Puede ser tan idiota un experimentado hombre de la política como “El Perro”? La afirmativa, ni argumentando el paso de los años para el que en su juventud fue el encargado de la inteligencia de Montoneros parece razonable.

Por otro lado, tenemos también en claro una cosa: si se trató de una operación, el blanco primordial no era el ministro que conseguía las vacunas para sus amigos. El que sale más golpeado aquí es el presidente Fernández. ¿De dónde pueden venir las balas de este fuego amigo que dieron de lleno en la cabeza de Alberto? Lo único incuestionable es que es alguien poderoso y del mismo Gobierno argentino. Cada uno que interprete lo que quiera.

Lo que no se discute es que, además del golpe a su gestión, el presidente pierde a uno de los ministros «albertistas». Del otro lado en la competencia interna por el poder está la vicepresidente, Cristina Kirchner. La ex presidente es cercana de Verbitzky, que ideológicamente simpatiza más con ella que con Alberto. Pero seguramente eso no sea más que una casualidad.

Las primeras consecuencias fueron, además de la salida del ministro, las duras y lógicas críticas de toda la oposición, el despido de Verbitsky de la radio oficialista donde tenía su columna y el repudio del mismo CELS que el periodista preside.

Parece demasiado rara y sospechosa la interpretación del simple descuido, pero con la impunidad que se manejan estas personas, todo puede ser. Mientras tanto, hay que esperar cómo se reacomoda Alberto Fernández, luego de este duro cachetazo, probablemente el más fuerte que recibió desde que es presidente.