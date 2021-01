Una fuerte discusión se ha generado en la Argentina sobre la utilización del dióxido de cloro en la prevención y/o cura del COVID o el cáner.

Lo lamentable es que se oculta la verdad. Nadie ha dicho que se utiliza HOY en la Argentina para el tratamiento del agua que consumimos; en Bahía Blanca todos advertimos al utilizar el agua corriente el fuerte olor a cloro que tiene. O es dióxido de cloro o hipoclorito de sodio que es mucho más nocivo para el consumo.

La discusión debe centrarse en dos cuestiones: Como debe utilizarse en el consumo e ingestión en las personas y si es realmente efectivo para la cura o prevención de COVID o el cáncer.

Pero esto no es lo que hacen los medios de difusión de la Argentina, solo hacen hincapié en que es tóxico, obviando toda información de su utilización en la potabilización del agua corriente, lo que hace sospechosa por intereses ocultos, la información.

No vamos a polemizar solo reproducimos que dicen fuentes confiables de otros países, no desmentidas, no denunciadas por ningún fiscal.

Así se vende el dióxido de cloro en Bolivia, autorizado por el Ministerio de Salud. No se han reportado muertes ni afectados por su consumo.

De Wilkipedia Estados Unidos

Traducción

El dióxido de cloro es un compuesto químico con la fórmula ClO 2 que existe como gas verde amarillento por encima de 11 ° C, un líquido marrón rojizo entre 11 ° C y -59 ° C, y como cristales de color naranja brillante por debajo de -59 ° C. Es un agente oxidante, capaz de transferir oxígeno a una variedad de sustratos, mientras gana uno o más electrones a través de la oxidación-reducción ( redox ). No se hidroliza cuando ingresa al agua y generalmente se maneja como un gas disuelto en una solución en agua. Los peligros potenciales del dióxido de cloro incluyen problemas de salud, explosividad e ignición de incendios. Se usa comúnmente como blanqueador.

El dióxido de cloro se descubrió en 1811 y se ha utilizado ampliamente para blanquear en la industria del papel y para el tratamiento del agua potable. Desarrollos más recientes han extendido su aplicación al procesamiento de alimentos, desinfección de locales y vehículos, erradicación de moho, desinfección del aire y control de olores, tratamiento de piscinas, aplicaciones dentales y limpieza de heridas.

Venta de dióxido de cloro por internet.

De la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos

“El dióxido de cloro, un oxidante fuerte, puede inhibir o destruir microbios [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]. Los estudios han investigado la aplicación de dióxido de cloro en numerosos campos, como el tratamiento de aguas o aguas residuales, la desinfección del medio ambiente y los alimentos y la medicina…”

…”El uso doméstico e industrial de dióxido de cloro debe evaluarse de acuerdo con la pureza del producto, para lo cual el método de preparación es un paso esencial”.

Pues bien, los médicos que lo suministran lo preparan adecuadamente y no es nocivo para el consumo humano.

De la empresa Clorep – Dosificación de reactivos y desinfectantes – París, Francia.

“Un método excelente para garantizar la desinfección del agua potable es utilizar dióxido de cloro como desinfectante. El dióxido de cloro es extremadamente eficaz para eliminar cualquier tipo de compuesto patógeno y tiene un efecto residual prolongado en el sistema.

“El dióxido de cloro es el más eficaz contra la bacteria Legionella y otros patógenos debido a su eficacia para eliminar la biopelícula donde se encuentran las bacterias en las redes de distribución de desinfectantes”.

Estos equipos son la solución óptima para la oxidación y desinfección: Eliminación de TH – Eliminación de biopelículas en sistemas de distribución – Control de olores y sabores – Excelente virucida.

