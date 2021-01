Hace tiempo que el vino no está monopolizado por el universo masculino. Crece el consumo entre las mujeres, pero también las inscritas para las carreras de sommelier y enología.

La mujer y el vino: un romance que sigue creciendo

Un artículo de Marcelo Duclos, de www.panampost.com

El primer día que entré a al aula del curso inicial de la Escuela Argentina de Sommeliers me llevé una sorpresa: al menos la mitad (podrían ser tranquilamente la mayoría si hilamos fino y contamos bien) eran mujeres. Lo mismo ocurrió, con el correr de las jornadas, con el equipo docente. La fundadora y pionera en Argentina, Marina Beltrame, me dejó muy en claro del primer día que el vino ya no es cosa de hombres. Sus catas, tan detalladas como increíblemente precisas, lo dejan a uno limitado al rol de contemplación, con la esperanza de algún día llegarle a los talones. Pedir más no tendría ningún sentido.

Aunque todavía ante una pareja en un restaurant, con pinta de primera cita, el mozo sigue entregando la carta de vinos al varón, que la recibe y analiza con cara de entendido, esto podría ser un total desatino. Lo cierto es que la estadística ya indica que ambos hombres podrían llevarse una sorpresa, ya que, tranquilamente, la especialista podría ser ella.

¿Toman vino las chicas? ¿Prefieren el blanco al tinto?

Pero, aunque el mercado ya confirma que el consumo femenino va en aumento (lo que se puede percibir en el marketing), hay mitos que todavía no se pueden desterrar. ¿El principal? Que a las chicas les gusta el blanco y a los chicos el tinto. Los últimos datos dicen otra cosa.

Nación de Vinos, el evento más importante de México, está dirigido por Valentina Ortiz Monasterio. En un mano a mano con Forbes, ella comentó algunas encuestas que realizaron y que dan por tierra alguno de los mitos todavía vigentes. El 47 % de las encuestadas hace dos años ya prefería el vino tinto. Los blancos aparecían después con el 31 %, los espumosos con el 13 % y los rosados con el 9 %.

Aunque Ortiz Monasterio reconoció que al día de hoy en México hay más consumidores varones que mujeres, la tendencia indica que esto se terminará muy pronto: para 2025 las chicas mexicanas serán las principales consumidoras.

En España, la Asociación de Mujeres Amantes de la Cultura del Vino, ya hace varios años que confirman que es el tinto el que ellas prefieren. Con motivo de los 20 años de la entidad en 2016, se publicó una encuesta que mostraba que el tinto le ganaba al blanco 46 % contra 28 %. Es probable que la tendencia se haya consolidado al día de hoy.

Aquí en Argentina, en medio de la cuarentena durante el pasado mes de junio, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Corporación Vitivinícola Argentina y el Observatorio Vitivinícola Argentino, publicaron sus últimos datos, que están en sintonía con lo que viene pasando en el mundo. Cada 100 mujeres adultas, 61 reconocen que consumen vino. Dentro del segmento que toma, el 42 % aseguró que el tinto es el preferido.

Los datos muestran que lo que creíamos con relación al vino y a las mujeres pueden no ser exactos. Lejos de preocuparnos o sorprendernos por gran la conquista femenina en este maravilloso mundo, es momento de empezar a disfrutarlo juntos.

Ver más sobre vinos y gastronomía en www.gustosyplaceres.com.ar