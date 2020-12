Encuentro con Facundo Manes

Conocer el cerebro para vivir mejor

Se llevó a cabo el encuentro vía Zoom con Facundo Manes organizado por el Grupo Medihome que se denominó “Conocer el cerebro para vivir mejor”. El prestigioso neurólogo y neurocientífico habló sobre el futuro de la rehabilitación, la internación domiciliaria, la pandemia, la educación y las actividades y prácticas que generan bienestar.

La jornada tuvo como anfitriona a la licenciada en Administración de Servicios de Salud, Valeria Muda, directora y como moderador al doctor Darío Amoruso, auditor Médico General, ambos del Grupo Medihome.

El futuro de la rehabilitación es a domicilio

Así lo definió el reconocido neurólogo y neurocientífico en el marco del ciclo organizado por Medihome.

Facundo Manes

En ese sentido, declaró: “no hay que construir grandes edificios, como hace unas décadas; sino ir al domicilio y proveer toda la mejor atención, la calidad humana y médica necesaria (equipo y profesionales) y de enfermería. Para las patologías crónicas, yo veo que la pandemia no va a cortar esta tendencia que ya venía previa al coronavirus: de organizar en el domicilio la mayor atención posible con la mejor tecnología, calidad profesional y humana”.

Valeria Muda

La Pandemia

Con respecto a la pandemia, dijo que “estamos todos agotados porque hace meses venimos haciendo cosas que no hacíamos y eso consume las energías mentales” y detalló: “frenar el abrazo o lavarnos las manos, o todo lo que hacemos y no hacíamos, consume recursos mentales y nos agota. Y no hacer las cosas que hacíamos, también”. No obstante, declaró que “experimentar y aceptar emociones negativas, es parte de nuestro bienestar mental. Significa que estamos conectados con lo que está pasando”.

Educación

En lo que se refiere a la educación, expuso que ésta “impacta en nuestras emociones y en la manera en la que nosotros podemos revaluarlas”. También hizo hincapié en que “la educación protege al cerebro. Podemos aprender hasta el último día y tenemos que reinventarnos”. A nivel más macro, manifestó: “es importante hoy poner a todo el mundo a educarse digitalmente. Tenemos que erradicar la nueva desigualdad, que es entre los que tenemos conexión y cultura digital y los que no”.

Darío Amoruso

Por otro lado, mencionó la relevancia de ciertas prácticas: “saborear las pequeñas cosas de la vida es muy importante. Los acontecimientos ordinarios positivos, son claves para tener bienestar; y hacer actividades que nos generen placer, pasión”.

El propósito del ciclo #charlasMedihome es brindar contenido de valor sobre temas vinculados a la salud. Valeria Muda lo resume de la siguiente manera: “Queremos divulgar información para cuidar a la población y favorecer el bienestar de cada persona”.

Acerca del Grupo Medihome

Grupo empresario de la salud, líder en la asistencia domiciliaria integral, que opera en Argentina desde hace 20 años con 21 delegaciones propias y una red de prestadores a nivel nacional.

Su misión consiste en brindar prestaciones domiciliarias integrales de alta calidad para pacientes de baja, mediana y alta complejidad; satisfaciendo necesidades médicas emocionales, psicológicas y sociales incorporados al entorno familiar. Cuenta con un call center especializado las 24hs los 365 días del año y tele asistencia médica.

