Una institución que brinda atención a Bahía Blanca, la Sexta Sección y el Sur argentino

ABADI, Asociación Bahiense de Ayuda al Diabético

Avalada por la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) – Reconocida por la International Diabetes Federation (IDF).

El próximo pasado 2 de diciembre cumplió 50 años de existencia, ABADI, la institución que acompaña, asesora, educa y asiste a toda persona con diabetes.

Historia

En 1968 profesionales de la ciudad que atendían pacientes con diabetes deciden nuclearse, creando la Comisión de Lucha Permanente contra la Diabetes, llevando a cabo las primeras tareas de detección de esta enfermedad en personas que no sabían si la padecían o no.

Dos años más tarde, el 2 de diciembre de 1970, en un acto público celebrado en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, esos mismos profesionales fundan en una Asamblea, la entidad que desde ese momento tendrá carácter institucional y que llevará el nombre de ABADI (Asociación Bahiense de Ayuda al Diabético).

Su primer lugar de funcionamiento fue en el subsuelo del edificio de Lamadrid 110, al lado de Radio LU3. Más tarde, se trasladó a San Martin 341 en el local en que actúa el Circulo de Podólogos de Bahía Blanca y luego a locales de la Galería Corporación y Galería Bambi, para trasladarse a las siguientes direcciones: España 211, Darragueira 588, España 792 y por último Thompson 582 nuestra ubicación actual, no contando aún con casa propia.

Su Misión y trayectoria es acompañar en el asesoramiento, educación y asistencia a todas las personas con diabetes tipo 1 y 2 y en prevención de diabetes y factores de riesgo, a través de un equipo de profesionales conformado por: diabetólogos, endocrinólogos, nutricionistas, psicólogos, profesores de Educación Física, educadores en diabetes, abogados, podólogos y voluntarios. Ellos atienden a todas las consultas e inquietudes, como así también capacitan a través de diversos cursos y jornadas de actualización y perfeccionamiento a los profesionales del equipo de Salud y a los pacientes. También difundir por medios oficiales de la situación de la diabetes en el mundo, la Argentina y en Bahía Blanca.

Desde 1970 ABADI continua informando sobre los riesgos, síntomas y cuidados de la diabetes, difundiendo los avances científicos, ayudando a quienes padecen la enfermedad a sobrellevarla con asistencia no solo en insulinas y medicamentos, sino en los otros diversos aspectos de la vida atravesados por esta patología, y al ritmo de los nuevos descubrimientos, la diabetes paso a ser una enfermedad controlada, aunque irreversible aún, con muy buen pronóstico y mejor calidad de vida.

A lo largo de estos 50 años ABADI se ha hecho presente, a través de innumerables acciones dirigidas a la comunidad en su conjunto para detectar “diabetes ignorada” descubriendo en cada campaña diabéticos desconocidos que no sabían de su condición y/o no realizaban tratamientos. Desde el año 1971 a la fecha en la ciudad de Bahía Blanca, y la zona, se han realizado campañas de detección testeándose a miles de personas. Todas las campañas de detección y/o jornadas han contado y cuentan a lo largo de estos años con el acompañamiento y el apoyo de diversas entidades e instituciones locales y regionales.

Quienes apoyaron

Cruz Roja Argentina / Asociación Empleados de Comercio / Cooperativa Obrera / Biblioteca Pública de Médanos / Club Villa Mitre / SMATA / Obra Social del Personal Municipal / Banco del Sur / Escuela de Enseñanza Media N° 3 / Centro Recreativo del Círculo Policial de la Policía de la provincia de Buenos Aires / Rotary Club Cabildo / Rotary Club de Médanos / Hospital Español / Consejo Escolar / Centro de Analistas Clínicos / Club de Leones de Ingeniero White / Sociedad de fomento Villa Ressia / Centro Luis Braile / Círculo de Oficiales de Mar / Club Pueyrredón / Sociedad de Fomento Barrio Pacífico / Roller Star / Dow Argentina / Rotary club Pehuen-Co / Oasis de Pehuen-Co / Profertil / Colonia Agustin de Arrieta de Sierra de la Ventana / Hospital Menor de Ingeniero White / Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer / Biblioteca Bernardino Rivadavia / Biblioteca Popular de Villa Mitre / Municipalidad de Bahía Blanca / Universidad Católica La Plata, Filial Bahía Blanca / Hospital Municipal Leónidas Lucero / Clínica de Ojos del Sur / Universidad Nacional del Sur / Colegio de Odontólogos / Centro de jubilados de Ingeniero White / Colegio de Farmacéuticos / Sala Médica de Pehuen-Co / PAMI / Salas Médicas y Hospital Piñeiro / Círculo de Suboficiales de Prefectura / Centro Cultural de la Cooperativa Obrera / Biblioteca Popular de Punta Alta / Sapem Ambiental / Cooperativa Borlengui / Colegio de Nutricionistas / UNO Bahía Club.

En Punta Alta, Tornquist, Coronel Dorrego, General Daniel Cerri, Médanos, Pigüé, Pehuen-Co, Carmen de Patagones, Hilario Ascasubi, Darregueira, Villa Iris, Puan, Casbas, Monte Hermoso, Pedro Luro, Coronel Suárez, Cabildo, Salliqueló, Mayor Buratovich, Coronel Pringles, Viedma, Río Colorado, General Acha y en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul en la provincia del Neuquén, además de las mencionadas jornadas de detección se llevaron a cabo, en muchas de ellas, charlas a la población sobre diabetes.

Paralelamente a la asistencia con campañas de detección en otras localidades, se ayudó en algunas de ellas a que se formaran grupos similares, así nacieron con el acompañamiento y/o apadrinamiento de ABADI, en Necochea, ANAD (1976), en Punta Alta, CEDIPA (1994) y en Puan, PUADI (1999).

ABADI ha trabajado también en diversos aspectos a lo largo de estos 50 años, no solo realizando miles de controles para detectar enfermos ocultos, a través de “JORNADAS DE DETECCIÓN DE DIABETES IGNORADA“, sino también en la difusión y concientización a través de cientos de Charlas que acompañan las jornadas de detección informando a la comunidad en general y Jornadas dirigidas a los profesionales del equipo de salud que directa o indirectamente también atienden la patología. Para ello se ha invitado a profesionales de diversas especialidades, entre ellas cardiólogos, endocrinólogos, nutricionistas, enfermeros, podólogos, psicólogos, y también voluntarios dedicados a la atención y acompañamiento de diabéticos. En muchos casos se organizaron en conjunto o a pedido de los diversos colegios o agrupaciones profesionales.

Desde el año 1988 en que se creó un “Banco de insulinas”, y seguidamente de medicación oral, ABADI provee estos medicamentos e insumos imprescindible para el tratamiento de las personas sin recursos o sin cobertura social, labor para la cual ha contado con el apoyo de diversas instituciones a lo largo del tiempo tales como el Colegio de Farmacéuticos y laboratorios de la industria farmacéutica. La Municipalidad de Bahía Blanca desde el año 2013 otorga un subsidio anual que es destinado a cubrir distintos insumos como lancetas y tirillas reactivas empleadas en control de los pacientes que concurren a nuestra sede y aportes de socios que abonan una mínima cuota mensual.

Se realizó también en ciudad difusión para acercar conocimiento sobre esta patología que poco se conocía y afecta cada vez a más personas en el mundo, publicando durante varios años desde agosto de 1975 hasta 1999 el “BOLETÍN DE ABADI”. En el mismo año se comenzó con un ciclo radial de 5 minutos que se difundía por las tres emisoras de la ciudad, teniendo dicha participación radial hasta el año 2010.

ABADI actualmente difunde, al ritmo de los nuevos tiempos, información necesaria para las personas con diabetes y sus familiares a través de las redes sociales invitando a toda la comunidad a visitar su Facebook https://www.facebook.com/abadi.diabetes/ y contactarse al correo electrónico abadi.diabetes@gmail.com

A lo largo de estos años ABADI tuvo participación en diversos Congresos y Jornadas organizados por la SAD y la FAD en La Falda, Adrogué, Mar del Plata, Mendoza, Buenos Aires, San Martin de los Andes y Chapadmalal . En Bahía Blanca participó del 3° Congreso Interdisciplinario de la Salud en el año 2010 presentando los trabajos “Rol de la Educación Terapéutica en Enfermedades Crónicas” y “Diabetes: tarea de un equipo interdisciplinario ABADI-FRESONGs”(foro que aglutina las ONGs) y en el 4° Congreso Interdisciplinario de la Salud en el año 2012 con el trabajo “Detección de Personas con Alto Riesgo de Diabetes mediante el Cuestionario de FINDRISK” junto a UCALP, HMLL, Colegio Odontólogos, Laboratorio LACI, Clínica de Ojos del Sur, Clínica Raúl Matera y Asociación Empleados de Comercio . Y a nivel internacional tuvo representación en el congreso de Washington (1991), y Congreso de Kobe, Japón (1995) y sucesivos Congresos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) a partir de esa fecha. ABADI continúa presente a través de sus profesionales del equipo de Salud en Congresos Nacionales de la Sociedad Argentina de Diabetes

En 1976 el doctor Carlos Santillán fue designado Presidente de la Federación Argentina de Diabetes (FAD) que nuclea a ONGs de todo el país y al año siguiente por la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) Director de la CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN DE DIABETES, llevándose a cabo en todo el país del 14 al 20 de Noviembre de 1977, quien propone en ese año realizar el “CARNET LATINOAMERICANO”, para que los pacientes sean atendidos en toda América. En 2010 el Doctor Carlos Santillán (hijo) recibe, como presidente de la institución en ese momento, una medalla de la gobernación de la provincia de Buenos Airespor la labor realizada por ABADI durante 40 años.

En su sede social se realizan diferentes actividades para socios y diabéticos en general, tales como atención médica, psicológica, cuidados podológicos, y asesoramiento nutricional, controles de peso corporal tensión arterial y registros de glucemia. Se entregan medicamentos e insumos con estricto control médico, se han dado clases de gimnasia y yoga cuando las instalaciones lo han permitido.

ABADI ha estado y está presente en la comunidad también a través de acciones socioculturales:

– En 1993 se trabajó con el Consejo Escolar llegando a 38.000 alumnos de primaria y secundaria con una encuesta para detectar riesgos familiares de diabetes, y se realizaron charlas informativas sobre diabetes El trabajo realizado fue presentado en 1994 en el congreso nacional de la SAD, continuándose el ciclo de charlas en distintos años

-Organizó concursos sobre conocimiento de la diabetes, denominados “que sabe usted de Diabetes” en 1988 siguiendo en años posteriores.

-Entregó el “Premio a la Excelencia en el tratamiento de la Diabetes” desde 2007 siguiendo en años posteriores.

– Desde el año 2008 se solicita anualmente cada 14 de noviembre que diversos edificios públicos (municipalidad, teatro, universidad) se iluminen con el color AZUL, símbolo de la lucha contra la diabetes.

– Desde el año 2010 el Honorable Concejo Deliberante otorga en el mes de noviembre la banca 25 para dar a conocer los objetivos y visibilizar la labor de la Institución anualmente y conocer la situación de la diabetes a nivel nacional e internacional.

– Desde el año 1996 se organizan grupos de apoyo y de autoayuda, incluyendo pacientes infanto-Juveniles organizando y participando de campamentos para las personas con diabetes y su familia con profesionales del equipo de salud.

– Desde el año 2013 se realizan en noviembre, jornadas de detección de diabetes auspiciadas por la Municipalidad de Bahía Blanca, con entrega de folletería, en la Plaza Rivadavia y distintas áreas de la ciudad, habiendo sido declaradas anualmente de INTERES MUNICIPAL

– También desde el año 2013 estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Católica de La Plata realizan sus prácticas profesionales y participan de distintas actividades en forma conjunta con ABADI y organizan Taller “Recreo Nutritivo” para pacientes conjuntamente con ABADI.

– Cursos de actualización para podólogos y enfermería dictados en Universidad Nacional del Sur y Hospital Municipal de Bahía Blanca a partir del año 2013

– Desde el año 2015 se cuenta con el auspicio para el programa de charlas a la comunidad durante la semana de la diabetes a través de laboratorios de insumos médicos.

-Las Jornadas de educación para la población cuentan con el apoyo de la industria farmacéutica vinculada con insumos para pacientes diabéticos.

ABADI viene realizado desde su inicio con un gran número de actividades por distintos medios para acercar información sobre la diabetes a la comunidad y lograr que las personas concurran a realizar una detección temprana con la finalidad de prevenir futuras complicaciones, entre ellas podemos contar las más destacadas, tales como:

Festival aéreo (año 1975) / Barrileteada (año 1991) / Caminatas por la salud en Parque de Mayo (años 1999-2000-2003-2015-2016- 2018) / Espectáculo de Ballet (año 2000) / Tarjetas de colectivo con mensajes y logo de ABADI (año 2000) / Jornadas de juegos en el Club Argentino (año 2001) / Almuerzo familiar a la canasta (años 2002 -2013) / Bicicleteadas en el Parque de Mayo (años 2011-2015-2016) / Jornadas recreativas y colecta de juguetes por el Día del Niño (año 2011) / Flashmob en el Bahía Blanca Plaza Shopping (año 2014) / Concierto de música Celta (año 2014) / Presentaciones en el SUM y en Planta Alta del Bahía Blanca Plaza Shopping (años 2010 – 1019) / Entrega de folletería en entretiempo de partido de básquet (años 2014-2015) / Conciertos a beneficio en teatro Municipal con entrega de folletería (años 2015- 2016 -2018) / Evento “El cine y su música” en teatro municipal con entrega de folletería (año 2017) / Jornadas de Educación Diabetológica para la población y proyección de films o videos en el Centro de Cultura de Cooperativa Obrera (años 2010-2019) / Tarde de entretenimientos (año 2019).

Es este un breve resumen de las actividades realizadas por ABADI en estos 50 años de vida de la institución al servicio de la comunidad para dar a conocer, difundir, prevenir y atender a las personas que tienen activa o potencialmente Diabetes.

Cuando ABADI se constituye y comienza a trabajar en la ciudad poco o nada se conocía de la enfermedad, teniendo el orgullo de haber logrado darla a conocer, pero su labor no terminó; todavía hay miles de potenciales personas en riesgo o que no saben o no toman conciencia de su condición. Tiene por delante un gran trabajo para seguir difundiendo los factores de riesgo futuro, síntomas y los tratamientos para lograr que nadie pague con secuelas irreversibles al no saber o no poder tratarse!

Para ello tienen pensado continuar y ampliar sus campañas de concientización, deseando volver a llegar a las familias a través de las escuelas y para ello otra vez necesita el apoyo del Consejo Escolar.

ABADI cumple 50 años con la comunidad de Bahía Blanca, la zona de influencia y el sur argentino decidida a continuar con sus objetivos de detectar, prevenir, acompañar, asesorar, educar y tratar a las personas en riesgo y/o diabéticas para mejorar su calidad de vida.