Los profesionales y técnicos del Garrahan repudian la brecha salarial en el hospital

La Asociación de Profesionales y Técnicos (AdePyT) denunció, en conferencia de prensa junto a trabajadores y trabajadoras del equipo de salud, “un escándalo de obscenidad e impunidad en la brecha salarial del Hospital Garrahan, donde en medio de la pandemia de coronavirus, ganan 400 mil pesos los miembros del Consejo de Administración de nuestra institución, que responden al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, mientras que un camillero con 7 años de antigüedad cobra 35.000 pesos y un administrativo o una enfermera 42.000, con el agravante de que se concretó recientemente un aumento miserable del 7 por ciento, con la complicidad del gremio UPCN, que recibe beneficios a cambio de esta traición a los derechos de los trabajadores de nuestro hospital”.

“Que un funcionario puesto a dedo por el ministro de Salud Ginés González García cobre doce veces el salario de un trabajador que está en la primera línea del contagio con el SARS2 Covid 19, es directamente insultante y no se puede admitir. La conducción del gremio UPCN del Garrahan es parte de esta trama de impunidad, porque hacen acuerdos a espaldas de los trabajadores, y hasta benefician a familiares, un sindicato que ayudó además a pulverizar nuestro salario en un 50 por ciento durante la presidencia de Mauricio Macri”, cuestionó al respecto la licenciada Norma Lezana, presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

“Es decir: señores con salarios de casi medio millón de pesos deciden que el personal esencial viva por debajo de la canasta de pobreza fijada por ATE INDEC, que es el parámetro que manejamos en los sindicatos que no traicionan a los trabajadores. Queremos recordar que un profesional requiere entre 5 a 7 años de carrera de grado más 5 a 7 años de carrera de posgrado para alcanzar los requisitos de ingreso al hospital por el tipo atención de alta complejidad que nos compromete, 10, 12, 14 años de estudios. Sumado a esto, el trabajo en el Hospital Garrahan es de 42 horas semanales, digamos, por ejemplo, más de 8 horas por día cumpliendo 5 días a la semana, más un compromiso continuo que no tiene horario ante la demanda de nuestros pacientes. Por eso, resulta bizarro este acuerdo de 7 por ciento a espaldas de todas y todos nosotros. Cualquier trabajador del equipo de salud tiene en sus manos tareas que no tienen precio por el grado de compromiso que conllevan. No es justo que el salario no alcance para vivir”, lamentó Lezana.

Y finalmente, la dirigente sindical adelantó que “como Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (AdePyT), vamos a solicitar una audiencia con el ministro Ginés González García y pediremos la creación de una comisión investigadora independiente que se ocupe de estas irregularidades, y reclamaremos además 75 mil pesos de salario básico para todo el personal de salud de nuestro hospital”.

Además, AdePyT participó de una caravana desde el Congreso Nacional al Ministerio de Salud de la Nación (respetando protocolos Covid), como parte de los reclamos que realiza la Mesa de Salud del AMBA.