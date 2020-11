“Tengo ganas…muchas ganas de llorar”

Por José Valle

Me desperté con la triste noticia de la muerte de Miguel Ángel Castellini tras contraer coronavirus, y vienen a mi mente mil recuerdos de “Cloroformo”, lo vi pelear en mi Balcarce natal, en el Luna Park y después varias charlas en el viejo Celta Bar, a la vuelta del antiguo gimnasio que regenteaba en Calle Perón al 1800 y, parafraseando el tango de Enrique Cadícamo, “…Viejo amigo envuelto en pena, esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar”.

Había nacido en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) el 26 de enero de 1947, empezó de muy chico a entrenar boxeo junto a su amigo Hugo Daniele.

A los 17 años se traslada a Tucumán, donde debuta como boxeador rentado noqueando a Domingo Gérez el 28 de mayo de 1965.

Después recorre el interior del país, noqueando a la mayoría de sus rivales, hasta que llega a São Paulo (la ciudad más grande y poblada de Brasil) donde gana por nocaut al local Edmundo Leite. Le agradó tanto la tierra y la gente carioca que se quedó unos meses trabajando como disc jockey.

De vuelta en la patria lo llaman desde el Luna Park, así lo relataba Miguel Angel: “Tito Lectoure vio que ganaba mis peleas por nocaut y me llamó para que fuera al Luna Park. Me presenté en Buenos Aires, me consiguió un departamento y me dijo en menos de 15 días vas a debutar en el Luna y por televisión. Tito me cuidó mucho, se preocupaba por mi carrera, me traía rivales extranjeros para que me fogueara, hice 21 peleas como fondista en el Luna Park”.

El 4 de noviembre 1972 se consagra campeón argentino de los Medianos Juniors, en el estadio de Avenida Corrientes y Bouchard, noqueando espectacularmente a Héctor Ricardo Palleres.

El 7 de abril de 1973, el gran escritor y fanático del boxeo Julio Cortázar comenta su pelea con Doc Hollyday para la mítica revista “El Gráfico”.

Realiza varios combates venciendo a rivales de fuste como Carlos Marks, Ramón La Cruz, Carlos Alberto Salinas, Melvin Dennis, Norberto Rufino Cabrera, Rodolfo Rosales, Mimoun Mohatar (Milan, Italia) y en Paris a James Marshall, Jules Bellaiche y Radames Cabrera.

El jueves 15 de julio de 1976 en el estadio Parque de Mayo de la provincia de San Juan, con el arbitraje de Norberto Acosta vence por fallo unánime en 10 rounds al bonaerense Juan Carlos Artaza.

El 8 de octubre de 1976 ganó el campeonato del mundo de peso mediano junior de la Asociación Mundial de Boxeo frente al español José Durán, fue por puntos, en fallo dividido en combate a 15 rounds en el Palacio de los Deportes de Madrid.

El 5 de marzo de 1977 en el estadio Nacional de Beisbol de Managua (Nicaragua), Eddie Gazo (sargento de la Guardia Nacional del dictador General Anastasio Somoza García) le arrebató por puntos su corona mundial.

El sábado 9 de junio de 1979 en el Luna Park pierde por nocaut técnico en el 8vo round con su coterráneo Alfredo Horacio Cabral, en una pelea tremenda. Esa noche el público, que había colmado el estadio, ovacionó a Castellini por su coraje y entrega.

A los 33 años, el 20 de septiembre de 1980, se retiró tomándose revancha del nicaragüense Eddie Gazo en un repleto Luna Park y ganando por nocaut técnico en el noveno asalto tras propinarle una soberana paliza.

Fueron sus entrenadores Ademar “Chito” Tévez, Vicente Espinoza, Diego Corrientes, Víctor Arnoten y “el gallego” Juan Carlos Pradeiro.

En su campaña profesional efectuó un total de 94 peleas, de las cuales ganó 74, con 51 nocauts, perdió ocho y empató 12.

Fue mimado por el jet set internacional, amigo de las cantantes Mina y Dalida, de Jean-Paul Belmondo, Charles Trenet, Alain Delon y Charles Aznavour, entre otros.

Con él se va un ícono del boxeo de los años ´70.