Ismana, un artista gráfico que desarrolla su obra a partir de un encuentro con extraterrestres

El viernes 3 de agosto del año 2001 el artista gráfico Gabriel González mejor conocido en el “mundo artístico Ufológico” como Ismana Art, vivió una experiencia en las playas de San Bernardo y Costa Azul a partir de la cual comenzó a incursionar en la ufología y luego al “arte gráfico” para expresarlo.

El “Encuentro Cercano del 2° Tipo” tuvo lugar donde se ubica la famosa “Caldera”. El artista desarrolla a la fecha un #EstiloLibre en sus obras.

Ismana, relata su experiencia

“Comencé con el arte gráfico amateur en el 2005, cuatro años después del evento en la playa. Lo primero que vi fue una luz en el fondo del mar al atardecer, al principio no le di tanta importancia porque pensé que podía ser un barco pesquero”.

“Seguí con mi rutina de ejercicios y cuando levanto la vista lo veo cada vez más cerca, ya era sospechoso porque no podía recorrer esa distancia en tan poco tiempo. Llegó un momento en el que se acercó tanto que estaría a unos 10 metros de distancia”.

“Era una luz potente color ámbar, caoba y púrpura, un color que nunca había visto, era un color tan fuerte que te enceguecía, pero a la vez era agradable”.

Continuando con su relato, Ismana agregó: “Fue algo que te impacta y a la vez te adormece, todo el tiempo estuve consciente de lo que pasaba, pero sentía que no me podía mover, no tenía control de mi cuerpo. Lo único que pude hacer fue quedarme estático mirando esa luz brillante, esa esfera ovalada suspendida a un metro de la cresta de las olas”

Visita ancestral en la Isla de Pascua

“No sé cuánto tiempo estuve ahí parado hasta que en un momento caí para adelante sobre la arena, quedando inmóvil. En ese momento en la arena mojada (semejante a un espejo cuando el agua se retira) veo que se refleja esa esfera que estaba sobre mí a unos metros arriba por encima, sentí un calor intenso y de golpe, se fue”.

“Se fue muy rápido, quedé tendido en el piso no sé por cuánto tiempo más porque me sentí en shock. Empecé a moverme de a poco y me di cuenta de que tenía un dedo dislocado y un corte en la barbilla por el golpe de la caída. Lo próximo que observo es un círculo alrededor mío de unos 2 metros de diámetro formado por salitre marina y todo alrededor almejas vivas que escarbaban para ingresar al interior de la arena”, expresó.

Tras esa experiencia, Ismana comenzó a investigar y a interiorizarse sobre la ufología, lo cual lo llevo a comenzar a volcarse al arte en 2005.

Alienígenas en el lago

“Me fui introduciendo en el tema y en 2005 decidí a empezar a expresarlo de manera artística, primero con banners para mis amigos y luego lo fui perfeccionando a mi propio estilo (Libre). Nunca conté a nadie lo acontecido 19 años atrás, recién hace unas pocas semanas lo hice público a través de mi canal de YouTube donde expongo también mis obras. En aquel tiempo la gente era muy cerrada con estos temas y el miedo al qué dirán, hicieron que no diga nada. Lo guardé conmigo y una manera de expresarlo fue empezar con esto del arte gráfico”, manifestó.

Considerado por algunos de sus pares y fans como “Referente del Arte Gráfico Libre” #FreeStyle #UFO #OVNIS, Ismana continúa trabajando en sus obras y se presenta en diferentes concursos. Además, sus obras se pueden encontrar en sus redes sociales: Instagram – Facebook

El video del caso “La Caldera” es el que dio origen a ISMANA ART. Se puede ver en su canal de YouTube y enterarse en concreto como fue el encuentro ufológico.

Fuente: Andrés Martínez – andresitociro@gmail.com

Otras obras

Abducción de caballo

Astronauta en Marte