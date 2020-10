Hará una gira virtual por los distritos de la provincia de Buenos Aires

Ricardo López Murphy, ex candidato a presidente en 2003 y 2007, presentó, vía Zoom, el primer acuerdo político donde confluyen en un mismo espacio seis partidos políticos. Se trata del “Frente Republicano” integrado por el Partido Demócrata (PD), el Partido Autonomista (PA), el Partido Renovador Federal (PRF), el Movimiento Libertario Republicano (MLR), la Agrupación Desafío Argentino Republicano (DAR) y “Encuentro Republicano”, conformado por el Partido Libertario y Recrear.

“Nuestra finalidad es asegurar un proceso electoral transparente y construir la representación, que es un déficit en nuestro sistema político”, aseguró el referente político de Encuentro Republicano de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

“Queremos superar la anomia que vive la sociedad. No vamos a eliminar la política, la vamos a reconstruir”.

Seguridad

López Murphy expresó gran preocupación por las políticas de seguridad. “Hay que terminar con las ambigüedades, con las contradicciones, con los retrocesos en lo que se ha hecho con la política de seguridad. No puede ser que una fracción del oficialismo diga taser sí y la otra diga taser no. Queremos una política que nos permita devolverle al ciudadano un atributo que es la libertad. La libertad sin seguridad no es una libertad completa”.

“Es escandaloso que en el sur del país se resuelvan los conflictos cediendo tierras para conseguir paz. No van a tener paz y van a perder la honra. El problema no se arregla cediendo el monopolio de la fuerza del Estado de Derecho“.

Empleo y pymes

López Murphy hizo hincapié en la necesidad de reconstruir el empleo y generar alivio para las pymes. “Queremos representar a los que generan valor, a los que pagan impuestos y a los que ven que hacen un enorme esfuerzo para el funcionamiento de la sociedad y no encuentran explicación porque ese esfuerzo es siempre insuficiente”, continuó, “con los problemas estructurales que teníamos, más la cuarentena eterna, se han perdido 3.5 millones de empleos.”

“La clave de una sociedad democrática es que todos tengan trabajo. Si todos viven del Estado, se acabó la democracia. ”

Educación

López Murphy expuso que hay una gran crisis educativa. “Vamos a fortalecer la familia y el rol de los padres en la educación para abatir los males que enfrenta nuestra sociedad. Hubo una pérdida en el punto de referencia que ha llevado a la degradación de la interacción social”.

“Vamos a encauzar la disidencia en el sistema institucional. Uno de los grandes problemas en la sociedad es la violencia y el uso de la violencia. Hay que devolver a las instituciones su rol y representatividad”.

Gestión de Axel Kicillof

López Murphy calificó la gestión del gobernador en relación a la pandemia como “lamentable”. “La gestión sanitaria ha sido pésima en términos de la cantidad de falencias que exhibió, y también en términos de estadísticas. Y además el gobernador ha mostrado desesperación por tenernos a todos confinados”. “Estamos mucho peor en términos de calidad educativa, no hay política de seguridad y han hecho un desastre con la cuarentena eterna en la provincia en términos económicos”, aseguró.

Diagnóstico sobre la crisis cambiaria

Consultado por la solución a la crisis cambiaria que atraviesa la Argentina, López Murphy aseguró que “hay que tener un plan creíble, robusto, con aptitud de recomponer la confianza y la coalición de gobierno debe respaldar ese plan. Ahora, que no se pueda definir una política única, expresa incertidumbre y pánico cambiario”.

Posibilidad de incluir a Juntos por el Cambio

Ante el planteo de incluir a Juntos por el Cambio en su partido, manifestó, “queremos expresar a los que se sienten defraudados con la coalición que gobernó hasta diciembre y también con la administración que gobierna ahora. En la elección legislativa queremos expresar las diferencias y en el 23 vamos a hacer el esfuerzo por desalojar a los K y a la Cámpora del país y de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Fabián Balut.

Gira virtual de Desafío 2021

Con el objetivo de competir en las elecciones legislativas del año que viene, López Murphy, en el Frente “Desafío 2021”, concretará una gira virtual por los 8 distritos electorales de la provincia de Buenos Aires.

De estas charlas con los vecinos, comerciantes, empresarios y organizaciones civiles, junto a Ricardo López Murphy participarán: por el PA el vicepresidente Daniel Iturralde, por el PD el presidente Juan Carlos Demarco, por el PRF el presidente Jorge Mangas, por MLR el secretario general Luciano Silva, por DAR el presidente Luis Green, por el Partido Libertario el presidente Raúl Biancardi y por Recrear el coordinador general Fabián Balut, de Bahía Blanca. Además estarán presentes también los coordinadores generales de ambos frentes, Julio Arriete y Rodolfo Distel.

Cronograma de la gira