Desde “Mar Adentro”, Gaceta Marinera www.gacetamarinera.com.ar la licenciada en Comunicación Social María Silvina Rosas, nos hace conocer la historia de Diamela Sánchez, de Punta Alta, que desarrolla su carrera profesional de odontóloga en la Armada Argentina.

“En la Armada, el aprendizaje y la capacitación son continuos”

Teniente de Navío odontóloga Diamela Sánchez

El 3 de octubre de 1917 conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, en ese país como en Argentina y otros países de América Latina se celebra el Día del Odontólogo. Muchos profesionales de la salud bucal de nuestro país, como la joven Teniente de Navío Diamela Sánchez, integran la Sanidad Naval. Esta es su historia.

Destinada actualmente en el Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Doctor Pedro Mallo”, la Teniente de Navío Diamela Sánchez desarrolla su carrera profesional en la Armada Argentina desde su ingreso hace 8 años.

En la Institución, Diamela encontró el espacio para hacer lo que le gusta: servir a la Patria desde el mar y seguir perfeccionándose. Estudió Odontología en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó recientemente en Cirugía y Traumatología Buco maxilofacial en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires.

Dejó su terruño en Punta Alta, donde nació hace 37 años y donde se encuentran su familia, amigos y afectos. Allí vivió en el barrio Albatros XX y fue al secundario en la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo. “Lo que más extraño de mi ciudad natal es a mi gente, compartir con ellos.”

“Comencé la carrera de Odontología en la ciudad de La Plata por una fuerte inclinación de querer ayudar a otros a través de la salud. Era odontología o terapia ocupacional”, introdujo. Confesó que cuando participó de la primera extracción dentaria casi se desmaya y, sin embargo, supo en ese instante que era lo suyo.

Egresó en 2008 y, cuatro años más tarde, el amor por la Patria que sentía desde pequeña, la llevó a realizar el Curso de Integración Naval (CUINA) en la Armada Argentina y ser parte del Cuerpo Profesional desde entonces.

“Provengo de una familia naval, papá fue suboficial artillero y uno de mis hermanos es suboficial electricista en la Fuerza”, contó. Diamela nació y creció en Punta Alta junto a sus padres y 3 hermanos, ciudad cercana al mar y a la Base Naval Puerto Belgrano. “Uno crece conociendo el ámbito naval, lo adopta desde chico y le gusta”, sintetizó.

Todas estas razones motivaron su ingreso a la Institución. “Además, me encanta la vida hospitalaria y el quirófano, y vi la posibilidad de desarrollar plenamente mi carrera y especializarme en Cirugía siendo parte de la Armada Argentina”, adelantó Diamela Sánchez.

El Cuerpo Profesional de la Armada

Está integrado por egresados de diversas carreras, no solo del ámbito de la salud, sino también ingenieros, contadores, abogados, comunicadores sociales, historiadores, relacionistas públicos, cartógrafos, meteorólogos, profesores de Educación Física, licenciados en Recursos Humanos, entre otros.

En cuanto al personal de Sanidad Naval, éste se desempeña en variados ámbitos, además del exclusivamente hospitalario. El personal es destinado a bordo de las unidades de superficie de la Flota de Mar; en las bases navales y aeronavales; en cada edición de la Campaña Sanitaria Fluvial en el Litoral Argentino; en comisiones especiales y ejercicios en el país y el extranjero; en misiones de Paz y Campañas Antárticas.

En el caso particular de la Teniente Sánchez, transitó sus primeros años de carrera en el Hospital Naval Puerto Belgrano y recuerda con mucho entusiasmo su año destinada en la Base de Infantería de Marina Baterías, así como su primera navegación en la corbeta ARA “Espora”.

También tuvo la oportunidad de participar en los Cursos de Sanidad en Combate (C4), y los relacionados en la atención pre hospitalaria de heridos en situaciones de emergencias y catástrofes. Entre sus sueños está viajar al continente blanco a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.

“Servir a la Patria es un sentimiento de pertenencia hacia la Institución; mi trabajo no pesa, se hace; uno va, no cuestiona. Servir a la Patria es entender y sentir el compromiso de lo que uno tiene que cuidar”, destacó.

Diamela siente que la suerte siempre ha estado de su lado, “porque encontré personas que me incentivaron y escucharon mis necesidades profesionales desde un principio. No puedo estar más que agradecida con mis jefes y mentores, quienes me brindaron y me brindan apoyo en mis proyectos”, aseguró.

En cuanto a su futuro cercano en la Armada expresa: “Deseo seguir haciendo lo que me gusta que es operar, seguir perfeccionándome en cirugía ortognática (correctiva de la mandíbula que no pueden corregirse con la ortodoncia) y adquirir más experiencia. En la Armada, el aprendizaje y la capacitación son continuos, a eso aspiro y este es el lugar. En la Armada crecí personal y profesionalmente y estoy muy agradecida”, destacó la Teniente odontóloga.

El día a día de Diamela

En un día habitual de trabajo, en el Departamento Odontología y/o en los quirófanos del “Pedro Mallo” se tratan tanto cuestiones programadas –cirugías menores o mayores– así como urgencias.

Frente a la pandemia de COVID-19, Diamela continúa con su labor. “Atendemos las urgencias y tengo guardias de recepción; como todo personal de salud estamos muy expuestos pero seguimos trabajando. Nuestro trabajo es interdisciplinario, el equipo es fundamental y aquí en la Armada se trabaja con muchos profesionales –de las ramas quirúrgicas con médicos cirujanos, patólogos, instrumentistas–”, aseguró.

Hoy Diamela vive lejos de su ciudad natal –la cual recuerda con mucho cariño y amor– pero muy cerca de su vocación y la familia que conformó. Vive en la Ciudad de Buenos Aires, junto a su esposo Stefanía y su hijo Stefano, de un añito y medio.

“Tefo es lo mejor de la vida”, subrayó Diamela. “El año pasado fue un año muy especial, decidimos tener un hijo, casarnos y terminé mi especialidad en Cirugía. ¡Inolvidable!”, concluyó Diamela, con la gran sonrisa que la caracteriza.