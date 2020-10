Del 19 al 24 de octubre tendrá lugar la 64° Exposición Ganadera, 64° Exposición Avícola, 40° Concurso de Novillo Tipo y el 24° Concurso de Terneras y Vaquillonas, conmemorándose los 32 años de Salliqueló como Capital Provincial del Novillo.

Habrá capacitaciones, eventos, charlas, audiovisuales, transmisiones en vivo, material educativo, se reflejará todo lo que acontezca en el día a día, y los expositores tendrán la posibilidad de construir su stand virtual subiendo fotos, videos y ofertas interactuando con los interesados.

Se creará un espacio virtual para funcionar como punto de encuentro entre los expositores y el público en general. Estará habilitado desde el inicio de la expo y allí los interesados podrán consultar sobre las diferentes maquinarias, servicios y productos en oferta.

Las conferencias estarán a cargo de reconocidas personalidades de la actividad agropecuaria y la economía como Daniel Sabsay, Dardo Chiesa, Roberto Cachanosky, Matías de Velazco, Mario Llambías, entre otros.

Programa Expo Rural virtual

Lunes 19

08:00 horas: Recepción de hacienda del Concurso Novillo Tipo.

20:00 horas: Ciclo de conferencias:

Matías de Velazco, Presidente de CARBAP, “Nuestra confederación en tiempos de crisis”.

Jorge Chemes y Mario Llambias.

Modera Fernando Bertello, licenciado en Comunicación (UBA). Editor de contenido “Campo en web” del diario La Nación.

Martes 20

08:00 a 14:00 horas: Jura del concurso Novillo Tipo.

15:00 horas: Del corral al plato, imágenes y contenido.

15:30 horas: Cocina en vivo con recetas con carne vacuna.

20:00 horas: Ciclo de conferencias:

Desafíos de la ganadería

Dardo Chiesa, Coordinador Mesa Nacional de Carnes – Ex Presidente de CARBAP- Ex presidente CRA – Ex presidente IPCVA. Miguel Jairala (Analista económico – asesor IPCVA). Graduado de la Universidad Di Tella.

Modera Doctor Luciano Nosetti (Secretario Asociación Rural Salliqueló – Coordinador concurso Novillos).

Miércoles 21

08:00 horas: Recepción hacienda para el Remate General.

13:00 horas: Inauguración de la Muestra.

Entrega de Premios de la hacienda.

14:30 horas: Remate general de hacienda.

20:30 horas: Ciclo de conferencias:

Una reforma judicial inconstitucional que afecta el destino de la República

Doctor Daniel Sabsay, abogado (UBA), posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París. Profesor Titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho (UBA). Director de la Carrera Especial de Posgrado en Derecho Constitucional (UBA). Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC). Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Modera Mariana Grieder Pfund, Médica veterinaria (UNLP). Tesorera Asociación Rural Salliqueló y Productora agropecuaria.

Modera Carola Urdangarin, periodista, locutora, conductora de Agrolink Radio en AM 550 Radio Colonia, Savia Comunicación, redactora en Infocampo.

Jueves 22

09:00 horas: Circuito productivo.

15:00 horas: Circuito productivo.

16:30 horas: Sorteo de 1 Tablet entre alumnos participantes de los circuitos.

20:00 horas: Ciclo de conferencias

Situación económica actual y perspectivas

Doctor Roberto Cachanosky, licenciado en Economía (universidad Católica Argentina). Consultor económico.

Modera José Casado, periodista. Editor de camponoticias.com. Conductor de programa de radio “Casado con el Campo”, “Campo Orégano” y “El Campo es noticia”.

Viernes 23

Concurso de dibujo (almanaque).

Presentación Mascota Expo rural.

20:00 horas: Ciclo de conferencias

Nuestras Confederadas

Mariana Martínez, contadora UNLZ, parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Nogoyá, delegada FARER en CRA y coordinadora la Comisión de Impuestos y legislación de CRA.

Andrea Passerini, tambera, coordinadora Comisión Lechería en CARBAP Y CRA.

Ariela Aristizabal, Comisión directiva de la Sociedad Rural Lago Argentino y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, (FIAS) ocupando el cargo de secretaria.

Yurchag Santander Yeny Evangelina, coordinadora de la Comisión de mujeres ruralistas de la Sociedad Rural de San Luis.

Lorena Andrea Elorriaga, ingeniera Agrónoma (UNLP) – dirigente de la Asociación Rural Salliqueló – vicepresidenta Ciacoba (Centro de Ingenieros Agrónomos del Centro Oeste de la provincia de Buenos Aires) – delegada en Comisión Comunicación región Sur CIAFBA (Colegio de Ingenieros Agrónomos y forestales de la provincia de Buenos Aires) y productora agropecuaria.

Modera Matías Longoni (Bichos de campo): Periodista especializado en agro. Conductor, cronista y editor de bichos de campo.

Sábado 24

09:00 horas: Exposición de Aves. Jura de ejemplares.

Remate en vivo de Aves.

Más informes: Asociación Rural Salliqueló – Rivadavia 154 – Salliqueló – Teléfonos: 2394-480116 – 02394 15 410325 – mail: arsalliquelo@gmail.com