Según el lector de nuestra página, Yosef ben Leví, desde el mail joseluisgalvez1948@gmail.com nos hace llegar un comentario afirmando que es falsa la muerte de un niño en Neuquén por haber consumido dióxido de cloro, conocido por las siglas CDS, y de la que se hicieron eco todos los medios informativos dominantes de la Argentina, sin ninguna rigurosidad periodística.

En inentendible por que insisten en mostrar al dióxido de cloro como peligroso para la salud cuando se lo utiliza para potabilizar el agua que proveen a todos los habitantes y desde el momento que prestigiosos médicos y científicos afirman que es eficaz para tratar el Coronavirus.

Para saber más sobre el tema VER NOTA

Y si no fuera beneficioso, que se lo diga en ese sentido y no argumentar que produce daños a la salud o peor, como en este caso, inventar muertes.

El texto del mail

“La muerte de ese niño de Neuquén, es falsa. Imposible que exista una muerte por accidente o incluso si alguien quiere suicidarse…mejor es tomar dos cajas enteras de ibuprofeno o aspirinas que tienen más efectos secundarios. La muerte de ese “presunto niño” no aparece en los registros médicos de la web medical: PUBMED”.

“El dióxido de cloro es un gas disuelto en agua en una proporción de 3000 ppm; y de esa agua (medio litro) se toma solo de 5 a 10 mililitros …MEZCLADOS CON UN LITRO DE AGUA…y ésta a su vez, se toma en 10 partes a lo largo del día. IMPOSIBLE una intoxicación y mucho menos, suicidios o muertes accidentales….si alguien quiere suicidarse que busque otra sustancia”.

“El CDS o dióxido de cloro funciona. Llevo año y medio tomándolo y todo es positivo, aunque aún no me han salido antenas ni me he vuelto de color verde”.

Yosef ben Leví, joseluisgalvez1948@gmail.com