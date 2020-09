Crónica Blanca Argentina, la Asociación civil compuesta por jóvenes que desean con líderes sociales, políticos y periodistas, ponerse la patria al hombro, organizó su sexto evento titulado “Educar en el sentido y la trascendencia… Una materia pendiente de nuestro sistema educativo.”

Educar en el sentido y la trascendencia

Todos coincidimos en que darle la prioridad a la educación de niños y jóvenes es lo único que puede garantizarnos un futuro mejor. Reflexionemos juntos por el sentido y la trascendencia de esa educación.

El evento

Se desarrolló en adhesión a la invitación del Papa Francisco a “reconstruir el pacto educativo global”, con el objetivo de reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones y renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente.

En este sentido, con la participación de cinco destacados expositores y con una significativa asistencia, se reivindicó el compromiso y la necesidad de adoptar acciones concretas e imprescindibles para reconstruir la educación.

Panelistas

El panel estuvo conformado por los siguientes cinco destacados expositores…

Victoria Morales Gorleri. Diputada nacional. Vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara de diputados de la Nación.

Monseñor Eduardo Martin. Arzobispo de Rosario. Presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina.

José María del Corral. Director Mundial de la Fundación Pontificia Scholas Ocurrentes.

Oscar Ghillione. Cofundador de “Enseñá por Argentina”. Director General en Escuelas de Maestros – Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alfredo Vota. Director General del Polo Educativo Centro de Innovación Educativa. Consultor de la Organización de Estudios Iberoamericanos para el proyecto “Hacer Escuela”.

Las exposiciones

Monseñor Eduardo Martín

El evento comenzó con la participación del Monseñor Eduardo Martin, el cual expresó una gran preocupación e interés en lograr una apertura de la educación.Destacó que el positivismo resulta insuficiente para lograr dicho objetivo y criticó la existencia de un enciclopedismo vacío que afecta a la educación.

En este sentido, señaló que la educación debe estar a la altura del deseo del corazón humano, deseo del bien, de ser amado y amar. Ello, a los efectos de saciar el deseo de ser feliz que tiene el corazón humano.

Asimismo, agregó que la educación debe ayudar a los jóvenes a introducirlos en la realidad. Se debe entender como signo, no solo desde lo científico, sino de forma tal que no se opaque, que no pierda el brillo que tiene.Finalmente, expresó que cuando uno percibe la realidad lo hace con gratitud y de esta forma se entrega al sentido del otro y para lograr ello, hay dos grandes caminos: la “belleza” y el “amor”.

Victoria Morales Gorleri

Con posterioridad a la participación del Monseñor, expuso la Diputada Victoria Morales Gorleri, quien señaló la necesidad de replantear la educación en virtud de considerar que el sistema educativo actual está obsoleto. Ello, por cuanto no contempla al sujeto de forma integral.

En ese orden de ideas, destacó que resulta imperativo acompañar a todos con sus realidades y en sus búsquedas por más diversas y difíciles que nos parezcan sin importarnos de donde vienen. Se debe definir cuál es el sujeto de la educación, que sienten, piensan y sufren los niños y jóvenes.

Por último, reconoció que el desafío es muy grande y que debemos afrontarlo – citando al Papa Francisco – desde una “esperanza terca”. En efecto, agregó que debemos dejar de simplemente “ver” para pasar a “atrevernos” con esa comunión y esperanza de saber que somos muchos los que queremos construir desde cimientos largos y duraderos, no meramente parches.

José María del Corral

El evento continuó con la participación del tercer panelista, José María del Corral, quien comentó como desde la Institución “Scholas Ocurrentes” trabajan por los cambios urgentes en la educación y fundamentalmente por dotarla de sentido.En este sentido, señaló que hay que escuchar mucho a los jóvenes y sus problemas, no quedarse en quejas y lamentos sobre el sistema educativo, sino proponer soluciones y acciones concretas

Asimismo, hizo mención del ejemplo de una misión en un pequeño pueblo del norte argentino “San Antonio de los Cobres” donde se suicidaban muchísimos jóvenes por falta de motivación en sus vidas y cómo a través de acciones sencillas, como la actividad comunitaria de pintar el puente desde donde estos jóvenes se arrojaban, lograron que actualmente no haya suicidios.

Finalmente, remarcó volver a la “educación del origen” donde está la sabiduría, el verdadero conocimiento y el sentido.

Alfredo Vota

El cuarto expositor fue Alfredo Vota, quien señaló como la pandemia puso de manifiesto las terribles falencias del sistema educativo y la crisis que se generó. Al respecto, observó que la crisis conlleva dos peligros: i) la generación de mayor desigualdad, lo cual requerirá un trabajo conjunto de la política, la economía y la educación y; ii) el encierro del sistema educativo desconectado de la realidad.

Por su parte, destacó que la pandemia también nos brinda la oportunidad de reencontrar el sentido de la educación que por momentos se había perdido y sacar al sistema educativo del mencionado encierro. A tal fin, concluyó que resulta necesaria una gran fuerza de voluntad junto con un liderazgo inteligente.

Por último, resaltó que es necesario volver a generar en los alumnos interés, estimularlos a construir con el otro y que los docentes trabajen en equipo. Para ello, resulta fundamental comenzar a trabajar primero con nosotros mismos y luego con nuestra comunidad.

Oscar Ghillione

El último panelista fue Oscar Ghillione, quien comenzó su participación citando una carta dirigida por Pueyrredón a San Martin a los efectos de distinguir lo “imposible” pero “imprescindible”.Insistió en la necesidad de redoblar los esfuerzos por redefinir un nuevo pacto educativo, por cuanto existe una notoria dificultad en lograr el encuentro entre quienes lo conforman.

En este sentido, destacó que el pacto no debe ser abstracto, debemos mirarnos al espejo a nosotros mismos para ver si damos testimonio de lo que proponemos. En efecto, señaló que actualmente la gente se cruza pero no se encuentra en un sentido “genuino” y “profundo”.

Finalmente, agregó que no hay que insistir por definir en lo opuesto, en lo que nos divide. Ello, al observar que en la actualidad se habla mucho de militancia, de lucha y de confrontación, en vez de hablar propiamente del encuentro. A tal fin, concluyó que resulta necesario generar redes de intercambio y de confianza que hagan del encuentro una realidad y no un discurso abstracto.

Próximo evento

“Liberar a nuestros jóvenes de las adicciones”

Invitan a reflexionar juntos con un grupo de expertos de lo más variado (Fazenda de la Esperanza Brasilera, Dr. Jara de Medellín Colombia, la Licenciada Mirta Cocinero hermana evangélica de una comunidad en San Juan, y una funcionaria del ministerio de salud de la ciudad de Buenos Aires que ha trabajado mucho el tema).

Un tema es transversal, hace referencia a la policía y sus políticas públicas de salud, a la educación, al manejo que los medios de comunicación realizan del tema, etc.

