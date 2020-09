Pablo Sánchez es un marino aeronáutico encargado de la Delegación Naval Bahía Blanca, desde donde transmite su pasión por los aviones y la Armada Argentina a los jóvenes que desean incorporarse.

Nacido en Córdoba, criado en Vicente López y residente de Bahía Blanca, Pablo Sánchez cuenta su historia personal y su trabajo en la Armada Argentina donde se especializó en Aeronáutica Operaciones Detección y se desempeñó como operador antisubmarino.

Suboficial Principal Aeronáutico Pablo Miguel Sánchez Acosta

De chico nunca pensó en ser marino aunque le gustaban mucho los aviones, no dimensionaba en ese momento en qué consistían las Fuerzas Armadas. Hasta que ingresó e hizo la carrera en la Escuela de Suboficiales.

“Me encontré con una hermosa carrera…que en pocos años llegará a su fin, aunque sé que no dejaré de ser marino por el resto de mi vida”, aseguró Pablo. “Hoy me siento orgulloso de haber elegido la carrera y de poder transmitir desde el lugar que me toca ocupar, mi pasión por la Armada Argentina.”

“Vestir el uniforme a diario me da mucha satisfacción y orgullo de pertenecer a la Fuerza”

Tenía tan sólo 15 años y cursaba el secundario en la Escuela N° 3 de Carapachay en el Partido de Vicente López cuando decidió ingresar a la Armada, convencido que su futuro estaba en el aire le insistió tanto a su padre para que firme las autorizaciones, que a los 16 años ya se encontraba en la Fuerza.

Pablo nació en Córdoba capital y al poco tiempo se mudaron a Buenos Aires. Hijo único del matrimonio, su padre vive en Villa Martelli, Vicente López, y su mamá en Bahía Blanca. Él también vive actualmente en Bahía Blanca, está casado con Cintia y juntos tienen una hija, Lola.

En estos 28 años de carrera, y 45 años de edad, Pablo dimensiona la importancia de las Fuerzas Armadas y el significado de servir a la Patria: “Es estar al servicio de la Armada las 24 horas del día, los 365 días del año, con el único fin de terminar cada día con la satisfacción del deber cumplido”. Lleno de experiencias y anécdotas, brinda información a los más jóvenes de la ciudad y la región acerca de todas las opciones educativas que existen dentro de la Armada Argentina.

Bahía Blanca es una de las 20 Delegaciones Navales y Oficinas de Incorporación Naval distribuidas en el territorio argentino. Los delegados navales son los referentes y primeros interlocutores entre la Armada Argentina y la joven ciudadanía, que se acerca entusiasmada para conocer más de la Institución. Por ello, la tarea de quienes se desempeñan en las delegaciones navales se destaca, son los encargados de sembrar en ellos la semilla de una vida de servicio junto al mar y en defensa de los intereses marítimos de la Nación.

Pablo contó que es su primer año en el destino y “me encontré con un trabajo diferente a lo realizado anteriormente; hoy me toca promover el ingreso a la Institución siendo el nexo entre los futuros cadetes, aspirantes y marineros y el ámbito militar”. En su destino anterior, la Escuela de Suboficiales de la Armada, instruyó a los nuevos aspirantes que llegaban.

“Durante el día realizo entrevistas en forma personal a profesionales que se acercan a la Delegación con el objetivo de ingresar al Cuerpo Profesional de la Armada; realizo en forma coordinada reuniones con institutos de enseñanza terciaria y universitaria; y contacto directivos de colegios secundarios a fin de poder coordinar visitas para promover el ingreso –esto último, previo a las medidas de prevención adoptadas frente a la pandemia de COVID-19–. También hago envíos de gacetillas de prensa a medios periodísticos, de las necesidades de incorporación que requiera la Armada Argentina en cada momento”, enumeró respecto de algunas de sus actividades diarias.

Del ámbito naval, lo que más le gusta es vestir el uniforme a diario: “Me da mucha satisfacción y orgullo pertenecer a la Fuerza. También la camaradería que se genera con el personal; la posibilidad de encontrar amigos en cada destino que he estado y mantener a lo largo de los años ese vínculo, incluso con nuestras familias”, destacó.

Desde el cielo y el mar: sueños y anécdotas

A lo largo de su carrera, el Suboficial Sánchez ha realizado comisiones con la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina como tripulante de vuelo a bordo de los aviones S2T Turbo Tracker.

“Tengo muchas anécdotas vividas, como por ejemplo las de mis primeros vuelos como operador antisubmarino; en una oportunidad detecté un contacto, lo informé al piloto como un buque, y al llegar a la posición nos encontramos con un tempano de hielo flotando”, sonríe Pablo.

Su gran anhelo es terminar la carrera en la jerarquía de Suboficial Mayor y siendo encargado del componente de la Aviación Naval. “Desde hace ya 28 años, día a día trato de superarme, cumpliendo mi deber como me lo enseñaron y haciendo que se note mi impronta militar en cada lugar al que asisto”, reflexionó. “Es una gran satisfacción el haber cumplido con la Patria haciendo lo que más me gusta”.

Su vida en Córdoba y Vicente López

Nacido en Córdoba capital, su crianza transcurrió en el barrio Carapachay en Vicente López (Gran Buenos Aires), donde hoy se encuentra su padre y dos hermanos por su parte. Asistió a los colegios primarios “San Joaquín” de Villa Ballester y al N° 18 “Víctor Andrade” de Carapachay.

A Córdoba vuelve en vacaciones con su familia, a visitar a sus abuelos y tíos: “Regreso a mi ciudad natal a compartir con ellos largas estadías y muchas anécdotas que permanecen en mi memoria”, dijo con nostalgia.

Sobre inscripciones en la Armada Argentina

La Armada está abierta a los jóvenes de ambos sexos que quieran cursar una carrera gratuita con la misión de ser futuros marinos, formados en aspectos académicos, éticos, de adiestramiento físico y militar, preparándolos para la vida en el mar y en la defensa de los intereses marítimos.

En este momento se encuentran abiertas las inscripciones para la carrera de oficial de la Armada, que se cursa en la Escuela Naval Militar www.escuelanaval.mil.ar y para la Escuela de Suboficiales de la Armada www.essa.ara.mil.ar

En las Delegaciones Navales, los interesados también pueden obtener información y asesoramiento sobre las carreras tipo, requisitos de ingreso y documentación requerida, trámites de inscripción e información de interés. En www.incorporacion.armada.mil.ar encontrarán los contactos con las delegaciones e información para comenzar a interiorizarse en el tema.

Fuente:: Licenciada en Comunicación Social María Silvina Rosas – www.gacetamarinera.com.ar – “Mar Adentro, la Armada a través de sus hombres y mujeres”