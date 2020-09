Oriunda de Viedma, Ailén Lazcano Micaz, es una nadadora de aguas con temperaturas a los 5º C que compite internacionalmente y ha logrado el primer lugar en la Copa del Mundo en su especialidad. Su última participación fue en el Desafío de la Milla Helada donde nadó más de 1.600 metros en el lago Wöhrsee, en Burghaussen, Alemania.

El área de Deportes del Municipio de Puan junto al CEF N° 103, de Darregueira, informan que próximamente, Ailén Lascano Micaz brindará una importante charla a través de la plataforma ZOOM.

Ailén comenzó a competir a nivel internacional en la temporada 2018/2019 y se consagró primera en su categoría -20 a 29 años- en el circuito de Copas del Mundo de la Asociación Internacional de Natación de Invierno (IWSA, por sus siglas en inglés), la misma que organiza el Mundial que se disputa en el Lago Bled. En este 2020, uno de sus objetivos es repetir ese logro.

Ailén Lascano Micaz

Si bien siempre estuvo ligada al agua desde muy pequeña, Ailén Lascano Micaz irrumpió en la escena de la natación luego de haber cosechado logros internacionales en diferentes desafíos de aguas heladas.

Luego del aislamiento obligatorio por el coronavirus regresó a las prácticas contó en diálogo con el Diario Río Negro (https://www.rionegro.com.ar/ailen-lascano-la-viedmense-que-desafia-al-frio-nadar-en-invierno-es-el-exito-1414518/) cómo fue que se acercó a la disciplina, explicó su preparación para sumergirse en aguas frías y relató sus sensaciones luego de una gran temporada.

“La natación siempre fue una pasión desde chiquita. Al vivir en Viedma, con el río tan cerca, a mis padres les parecía importante que todos en la familia supiéramos nadar y así empecé”, indicó Ailén, quien confesó que a los ocho años hizo su primer cruce del río.

Al terminar la secundaria, la viedmense se alejó del agua para priorizar su carrera universitaria. Ya recibida de Licenciada en Administración de la Universidad del Sur y con más tiempo para entrenar volvió a su pasión.

“Vine a Viedma en un invierno, vi gente nadando y los vi muy felices. No la pasaban mal por el frío y eso me impactó. A mí siempre me gustó nadar en el río pero siempre se cortaba en verano. Eso me movilizó para intentarlo. Además, si se puede nadar en invierno es el éxito”, detalló.

Su primera competencia fue en casa. Se dio en el marco del Campeonato Argentino de Aguas Frías que se llevó a cabo en la capital rionegrina. En aquella ocasión, Ailén completó los dos kilómetros de la prueba sin traje de neopreno.

Con respecto al entrenamiento, Lascano explicó: “La preparación es muy personal. Es un proceso. Primero hay que tomar la decisión de probar algo distinto, sin prejuicios. De ahí es ir de manera progresiva, de aguas de mayor temperatura a menor y de menor a mayor tiempo”.

“Yo hago una división de la disciplina. En algunos países nórdicos es considerada una actividad saludable, donde la gente hace inmersiones en agua helada. Culturalmente para ellos no es tan loco. Después están las competencias a nivel deportivo que se pueden realizar en una piscina de cemento o en una cortada en hielo y a veces arman una pileta en un lago”, agregó la nadadora.

“Hay una serie de cuidados que hay que tener. Por ejemplo, es obligatorio tener a alguien en tu equipo que se asegure de tu salud durante la competencia y que luego ayude a volver a la temperatura normal. Antes de intentarlo, primero hay que informarse”, aseveró.

Aién es hermana del palista Manuel Lascano, y se esperanzó con el crecimiento de su disciplina: “Manu es un orgullo y una inspiración. En la familia está muy presente el deporte y eso me sirvió para tomar decisiones y tener claro el camino. Actualmente somos pocos competidores argentinos pero al ser un deporte con visión olímpica creo que todavía tiene mucho para crecer”, finalizó.