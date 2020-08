El tema del Dióxido de Cloro está en el tapete en la opinión pública y en los medios de difusión. Entre los primeros con posiciones a favor o en contra solo por creer o no creer en los beneficios y perjuicios. Entre los segundos, solo se dice que es nocivo, sin explicar de qué se trata el Dióxido de Cloro y, sobre todo, sin decir que ese producto se utiliza en la potabilización del agua que consumimos diariamente, autorizado por las mismas autoridades sanitarias que advierten sobre los peligros de su ingesta.

De este modo solo se logra mayor confusión entre la población.

Lo que hay que decir con toda claridad es: El Dióxido de Cloro, utilizado en las proporciones adecuadas es un eficiente y potente desinfectante que ayuda a destruir bacterias, virus y algunos tipos de parásitos, dicho esto por la Organización Mundial de la Salud.

Médicos y científicos a partir de ello entendieron que bebido en las proporciones adecuadas para que no tenga consecuencias perniciosas para el organismo puede ser utilizado para el tratamiento del Coronavirus como antes ya han dicho, es eficiente para el tratamiento del cáncer, autismo y otras enfermedades.

No está probado por la generalidad de la comunidad médica y científica que sea eficaz en el tratamiento de ninguna de ellas. Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no. Pero de allí a decir que es nocivo hay un mundo de distancia. ¿Cómo podría serlo si se utiliza en la potabilización del agua en todos los países del mundo? Pero sobre todo ¿Por qué no decirlo? ¿Cómo pretenden que la gente no sospeche que haya intereses ocultos?

Ver nota de Sexta Sección

Además: El dióxido de cloro es estudiado desde 1981 para su aplicación en personas indicándose su utilidad en muchas enfermedades como Neumonía, Sida, Influenza, Soriasis, Faringitis, Caspa, Culebrilla, Herpes, Hongos (https://medcraveonline.com/IJVV/chlorine-dioxide-clo2-as-a-non-toxic-antimicrobial-agent-for-virus-bacteria-and-yeast-candida-albicans.html) y en ningún caso se menciona alguna peligrosidad sobre su uso. Claro, son publicaciones anteriores a la aparición del Coronavirus.

Lo que debe quedar en claro es que, de utilizarse como remedio, debe hacerse en las proporciones aconsejadas y preparadas por profesionales responsables y reconocidos antecedentes. Como en el caso de todos los medicamentos, no debe auto medicarse. Si se leen detenidamente los prospectos de todos los medicamentos autorizados por las autoridades de salud competentes, se advierte que todos ellos tienen contraindicaciones y en algunos casos su uso reiterado puede provocar severos daños a la salud.

Dicen que un niño de Neuquén murió por consumir ¡750! miligramos de Dióxido de Cloro…y ¿a quien se le ocurre darle esa cantidad? Cualquier remedio en esas proporciones es mortal. No se trata del producto sino de la forma de consumirlo.

Quiero recordar algo que sucedió hace años en la Argentina: Vi en un hospital un letrero que decía: “La mamadera debe prepararla con agua hervida y enfriada…” Era a propósito de una epidemia de esa época. ¿Cómo? ¿Hay que aclarar enfriada? Pregunté…”Ahh no sabe la cantidad de bebes con el paladar quemado” me respondió la enfermera.

Ahora ya lo saben: Si quieren tomar Dióxido de Cloro asegúrense la fuente de provisión, pídaselo a su médico de confianza o remítase a quienes lo están suministrando en las dosis adecuadas y a cuyos pacientes, que lo consumen desde hace años, nada malo les ha pasado y muchos dicen haber sido curados.

Sobre el Dióxido de cloro

El dióxido de cloro (ClO2) es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Es un gas de color rojizo a verde amarillento a temperatura ambiente que se disuelve en agua. Se utiliza para una variedad de usos antimicrobianos, incluida la desinfección del agua potable. El gas de dióxido de cloro generalmente se produce in situ a partir de clorato de sodio o clorito de sodio.

Usos y Beneficios

Potente desinfección en el tratamiento de agua

El dióxido de cloro es un desinfectante. Cuando se agrega al agua potable, ayuda a destruir bacterias, virus y algunos tipos de parásitos que pueden enfermar a las personas, como Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia . La Agencia de Protección Ambiental (EPA) regula la concentración máxima de dióxido de cloro en el agua potable para que no supere las 0,8 partes por millón (ppm).

Usos industriales / de fabricación

La química del dióxido de cloro se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones industriales, de petróleo y gas, alimentarias y municipales:

Producción de alimentos y bebidas

El dióxido de cloro se puede utilizar como agente antimicrobiano en el agua utilizada en el procesamiento de aves de corral y para lavar frutas y verduras.

Procesamiento de papel

El dióxido de cloro se utiliza para procesar químicamente pulpa de madera para la fabricación de papel.

Aplicaciones médicas

En hospitales y otros entornos sanitarios, el gas de dióxido de cloro ayuda a esterilizar equipos, superficies, salas y herramientas médicos y de laboratorio. Los investigadores han descubierto que en concentraciones adecuadas, el dióxido de cloro es seguro y eficaz para ayudar a eliminar labacteria Legionella en entornos hospitalarios. La bacteria Legionella pneumophila puede causar la enfermedad del legionario, un tipo de neumonía potencialmente mortal.

Información de seguridad

El dióxido de cloro se utiliza para desinfectar el agua potable en todo el mundo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., El dióxido de cloro se agrega al agua potable para proteger a las personas de las bacterias dañinas y otros microorganismos. La EPA reconoce el uso de dióxido de cloro como desinfectante del agua potable y está incluido en las Pautas para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su forma pura, el dióxido de cloro es un gas peligroso, pero la mayoría de las personas “no es probable” que respiren aire que contenga niveles peligrosos de dióxido de cloro, ya que se descompone rápidamente en el aire en cloro gaseoso y oxígeno. Para los trabajadores que usan dióxido de cloro, la Administración de Riesgos y Seguridad Ocupacional de los EE. UU. (OSHA) regula el nivel de dióxido de cloro en el aire del lugar de trabajo por motivos de seguridad. OSHA ha establecido un límite de exposición permisible (PEL) para el dióxido de cloro en 0.1 partes por millón (ppm) o 0.3 miligramos (mg) por metro cúbico (m3) para los trabajadores que usan dióxido de cloro para propósitos industriales generales. OSHA también tiene un PEL para dióxido de cloro para la industria de la construcción. El dióxido de cloro siempre se produce en el lugar donde se usa.

Respondiendo preguntas

¿Cómo se usa el dióxido de cloro en el tratamiento del agua?

Según la EPA, el dióxido de cloro se usa ” en las instalaciones públicas de tratamiento de agua, para que el agua sea apta para beber”. Cuando se agrega dióxido de cloro al agua potable, ayuda a destruir bacterias, virus y algunos tipos de parásitos que pueden enfermar a las personas, como Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia .

¿Es el dióxido de cloro una cura milagrosa para numerosas enfermedades y dolencias?

No. Las afirmaciones de que el dióxido de cloro es un tratamiento o cura para dolencias médicas como el autismo, el VIH, la malaria, los virus de la hepatitis, la influenza, los resfriados comunes, el cáncer u otras enfermedades / dolencias no están respaldadas por la ciencia

¿El dióxido de cloro elimina el olor?

En el agua, el dióxido de cloro se usa para eliminar sabores y olores desagradables, así como para matar algas y bacterias que producen algunos malos sabores y olores. También se utiliza en algunos productos de higiene personal. Por ejemplo, el dióxido de cloro se puede utilizar en enjuagues bucales y productos de odontología como un compuesto biocida oxidante para tratar el mal aliento.

Fuente: Chemical.org